Изменения в закон в сфере сбора дикоросов внесут в Госдуму в сентябре

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Законопроект, регулирующий сбор дикоросов, внесут в Госдуму в сентябре. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Сбор и переработка дикоросов - чрезвычайно важная тема для людей, которые живут в дальних поселках, деревнях. Мы прекрасно знаем, что целые населенные пункты раньше жили на этом, и надо дать возможность людям зарабатывать. […] Мы сейчас готовим со специалистами и представителями правительства и законодательной думы Хабаровского края [изменения], прорабатываем этот вопрос и, я надеюсь, в сентябре мы уже внесем в Госдуму соответствующий законопроект по дикоросам", - сказал Николаев на Национальном лесном форуме в Хабаровске.

Как сообщил во время открытия форума председатель законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской, в настоящее время заготовка дикоросов в регионе "не на высоком уровне". Сокращению объемов сбора дикоросов в производственных масштабах способствовало введенное Лесным кодексом РФ ограничение, в соответствии с которым заготовка пищевых лесных ресурсов, а также сбор лекарственных растений, является предпринимательской деятельностью. Сбор должен осуществляться на основании договоров аренды лесных участков. Такие договоры заключаются на срок до 49 лет, а процесс его заключения и исполнения - длительный и затратный, отметил Луговской.

Сам сбор дикоросов при этом ограничен несколькими месяцами и носит сезонный характер. Луговской уточнил, что долгое время на рассмотрении в Госдуме находился проект федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ, которым предполагалось предоставить малому и среднему бизнесу право собирать дикоросы на основании договоров купли-продажи. Однако, концепция законопроекта не нашла поддержки и он был отклонен в мае 2018 года. Парламентарии Хабаровского края разработали новую редакцию проекта закона, он направлен на установление положения о краткосрочном использовании лесов предприятиям, добавил Луговской.

Национальный лесной форум проходит в Хабаровске 24-25 июня.