Байкальский заповедник проведет курсы и аккредитацию для экскурсоводов

УЛАН-УДЭ, 25 июня. /ТАСС/. Администрация Байкальского заповедника, расположенного на южном побережье Байкала, проведет специальные курсы и аккредитацию для гидов и экскурсоводов, которые работают на заповедной территории. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ "Байкальский государственный биосферный заповедник" Ирина Лясота.

"Разработана программа для подготовки гидов. Курсы намечены на 20-е числа сентября 2018 г. После этих курсов люди получат документы, соответствующую аккредитацию и смогут работать уже на соответствующем уровне, с учетом наших наработок, связанных и с международными программами в том числе", - сообщила Лясота.

Она отметила, что курсы будут проводить как сами сотрудники Байкальского заповедника, так и приглашенные специалисты, которые будут работать "с учетом интерпретации историко-культурного наследия". Для обучения гидов планируется пригласить экспертов из США.

Ранее представители администраций Особо охраняемых природных территорий, расположенных в Бурятии, сообщали, что в последнее время в сфере туризма зачастую стали работать гиды, не обладающие знаниями о природных территориях и не соблюдающие правила поведения в них.

Программа курсов для гидов и экскурсоводов в Бурятии, пообещали экологи, будет разработана с участием преподавателей кафедры сервиса, туризма и рекреации Восточно-Сибирского государственного института культуры. Она позволит повысить качество услуг и избавить туристов от недостоверной информации, а природные объекты - от ущерба, наносимого бесконтрольным посещением.

Байкальский государственный природный биосферный заповедник расположен на южном побережье Байкала на площади около 167 тыс. га. Основная деятельность ФГБУ "Байкальский государственный заповедник" направлена на сохранение уникальных и типичных природных комплексов Южного Прибайкалья, включая южное побережье Байкала и центральную часть хребта Хамар-Дабан.