Строительство 10 соцобъектов на Сахалине срывается из-за районных чиновников

ТАСС, 25 июня. Чиновники в трех районах Сахалинской области срывают сроки строительства десяти важных социальных объектов. Об этом сообщается в понедельник на сайте областного правительства.

"Возведение 10 значимых для жителей сооружений, среди которых две школы, городская баня, котельная, жилые дома и инженерные сети в этом году вопреки планам так и не началось в трех районах области - Охинском, Ногликском и Тымовском. Причина - организационные провалы местных администраций, которые даже при наличии мощного бюджетного финансирования не смогли должным образом выстроить подготовительную работу. За полгода эти муниципалитеты не использовали ни одного рубля, которые выделяются на стройки в рамках областной адресной инвестиционной программы. Накануне их главы подверглись жесткой критике на селекторном совещании с губернатором", - говорится в сообщении.

В Ногликском районе до сих пор не началось строительство школы на 300 мест. Под вопросом также своевременная реконструкция системы водоотведения, ввод модульной котельной и жилого дома в поселке Ноглики. В Охинском районе проблемы со строительством городской бани и реконструкцией стадиона. В Тымовском районе были выделены деньги на строительство школы-детсада, но оно так и не началось.

В сообщении отмечается, что из более 200 объектов областной адресной инвестиционной программы по 39 допущены отставания от графиков. Региональные власти намерены взять под особый контроль ход реализации областной инвестиционной программы в проблемных Охинском, Ногликском и Тымовском городских округах. В местных администрациях назначат ответственных за возведение каждого программного объекта. Ежедневно в региональное правительство будут предоставляться отчеты с фотографиями объектов, на которых виден весь рабочий процесс и количество занятых на стройплощадках.