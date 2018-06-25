Экспедиция "Маршруты России" стартовала из Читы по регионам Восточной Сибири

ЧИТА, 25 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Всероссийская этнотуристическая экспедиция "Маршруты России", организованная Росмолодежью, стартовала в понедельник в Чите. С 25 июня по 2 июля ее участники посетят Забайкальский край, Бурятию и Иркутскую область, сообщили представители Росмолодежи на прошедшей в Чите встрече с руководством региона.

"Наша задача - создать контент, направленный на развитие молодежной идентичности России. Для этого блогеры, которые участвуют в экспедиции, будут разбиты на пять тематических групп - "Язык и культура", "Фольклор", "Природные богатства", "Религии и мировоззрения", "Дизайн и архитектура". В итоге будут созданы презентации, которые вернут в регионы, через которые пройдет маршрут экспедиции - Забайкальский край, Бурятию и Иркутскую область", - рассказали на встрече организаторы акции.

Участникам экспедиций предстоит посетить памятники культуры, музеи, национальные парки, этнокультурные и исторические достопримечательности, встретиться с представителями власти и общества. В первый день своего путешествия они ознакомятся с туристическим потенциалом Читы, а во вторник отправятся в Агинский Бурятский округ.

"Маршруты России" - проект, инициированный Росмолодежью. Летом этого года его участники проедут по территориям Восточной Сибири и Поволжья. Организаторы рассчитывают, что подобные экспедиции помогут сформировать сообщество молодых людей, заинтересованных в развитии этнографического и внутреннего туризма в России.