Эксперты: обнуление налоговой ставки изменит туристическую инфраструктуру Дальнего Востока

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Обнуление налоговой ставки для отраслей туризма Дальнего Востока позволит увеличить турпоток и значительно улучшить инфраструктуру сферы гостеприимства в макрорегионе. Новая мера положительно скажется на развитии инфраструктуры и турпотоке в ДФО, считают власти и представители туротрасли.

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Ранее сообщалось, что 18 июня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому организациям, осуществляющим туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа, с 1 января 2018 года предоставлено право применять налоговую ставку 0% на прибыль на пятилетний период. В частности, это позволит собственникам гостиниц на Дальнем Востоке либо направить прибыль на развитие собственного бизнеса, либо снизить цены на проживание в средствах размещения сохраняя текущую рентабельность.

О том, как налоговые льготы скажутся на развитии туристической отрасли, ТАСС в регионах Дальнего Востока рассказали представители федеральных и региональных властей, участники рынка и эксперты.

Рост турпотока и улучшение инфраструктуры

Нововведение позволит увеличить турпоток за счет снижения цены или повышения качества туристской инфраструктуры за счет появления дополнительной прибыли, считают в Минвостокразвития. "Действующие собственники гостиниц на Дальнем Востоке получат возможность либо направить сверхприбыль на развитие собственного бизнеса (если не снижать цены на проживание), либо снизить цены на проживание в средствах размещения, сохраняя текущую рентабельность. Соответственно, механизм двойного действия: увеличение турпотока за счет снижения цены или повышение качества туристской инфраструктуры за счет появления дополнительной прибыли", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что результаты от введения данной меры можно будет заметить уже через два-три года. Он пояснил, что обнуление налоговой ставки позволяет снижать срок окупаемости объектов и делает их более привлекательными для инвесторов. При этом Барзыкин считает, что данное решение может быть одним из инструментов, которые позволят увеличить турпоток на Дальний Восток.

Однако он отмечает, что значительный эффект может быть достигнут только с помощью комплекса мер. "Комплекс мер, когда увеличивается количество средств размещения, увеличивается соответственно сфера услуг, досуга, - конечно, поток будет генерироваться. К этому субсидирование авиаперевозок добавляется и ряд других факторов, которые в комплексе будут влиять", - сказал он ТАСС, добавив, что в дальнейшем такие меры можно было бы принять на Северном Кавказе и в Крыму.

Реакция регионов

В регионах Дальнего Востока с нововведением связывают надежды на преображение инфраструктуры индустрии туризма. Как сообщила ТАСС главный бухгалтер санатория "Талая" в Магаданской области Галина Коновалова, учреждение в 2017 году отдало 20% налога на прибыль - около 500 тыс. рублей. "Эти деньги можем направить на модернизацию основных средств, приобретение современного оборудования, поощрение сотрудников", - сказала она.

В Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" рассказали ТАСС, что средства, которые будут высвобождаться с действием этой меры, направят на благоустройство территорий входящих в "Заповедное Приамурье" заповедников и национальных парков.

"Есть несколько проектов, на реализацию которых пока нет возможности выделить средства, обнуление налоговой ставки поспособствует воплощению идей в жизнь. Речь идет о ремонте административных зданий на охранных территориях... а также о благоустройстве территорий вокруг них для большего комфорта туристов, установке ряда экспонатов для общей привлекательности, игровых площадок", - сказала замначальника отдела экологического просвещения и туризма Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" Марина Ласукова. По ее словам, средства могут пойти и на установку информационных стендов на протяжении экологических троп в заповедниках, в частности в Большехехцирском, на строительство визит-центра с музеем в национальном парке "Анюйский", на устройство нескольких стоянок для туристов с местом для костра, дровяником, и с определенной площадкой под палатки на Шантарах.

Директор зоопарка "Садгород" во Владивостоке Алена Асновина отметила, что нулевой налог поможет сэкономить средства для расширения зоопарка. "Мы сейчас строим новые вольеры с мостиками, с которых посетители смогут наблюдать за животными без преграды в виде сетки. У нас готовятся такие вольеры для рысей, волков, леопардов и лис. Во вторую очередь мы построим такие же места для наблюдения за медведями и львом Бонифацием", - сообщила ТАСС Асновина.

Альтернативное мнение

Однако всеобщего оптимизма участников рынка не разделяет один из ведущих экономистов Приморского края, доцент кафедры "Финансы и кредит" Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривилевич. Он считает, что возможная польза от обнуления налоговой ставки не сможет компенсировать повышение налога на добавленную стоимость. Кроме того, по мнению эксперта, оно вряд ли будет иметь заметный положительный эффект, так как не так много предпринимателей в этой сфере пользуются общей системой налогообложения. "Повышение на два процентных пункта налога на добавленную стоимость убьет рентабельность гостиничного бизнеса гораздо больше, чем добавит снижение ставки налога", - считает эксперт.