Европейские правозащитники поддержали русскоязычное меньшинство Эстонии

ТАСС, 25 июня. Ассамблея Федералистского союза европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ) единогласно поддержала резолюцию о положении русского национального меньшинства в стране. Об этом в понедельник сообщила общественная организация "Русская школа Эстонии".

"В резолюции, в частности, говорится о недопустимости эстонизации образования в русских школах, проблемах с гражданскими правами в стране, дискриминации", - указано в сообщении.

В тексте резолюции, подготовленном НКО "Русская школа Эстонии", содержится призыв к правительству Эстонии воздерживаться от любых попыток ограничить права национальных меньшинств.

"Любые законодательные инициативы, касающиеся русского национального меньшинства Эстонии, должны быть тщательно подготовлены, мнение представителей меньшинств должно быть заслушано и рассмотрено до принятия этих инициатив, - указывает резолюция. - Необходим конструктивный диалог с представителями русского национального меньшинства".

ФСЕНМ является общественной организацией, которая представляет интересы национальных меньшинств Европы, сотрудничая с Евросоюзом, Советом Европы, ОБСЕ и ООН, а также другими организациями. ФСЕНМ имеет статус консультанта ООН.

Конгресс ФСЕНМ состоялся в нидерландском городе Леуварден 23-24 июня.