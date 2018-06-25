Власти Приморья согласовали митинг оставшихся без жилья сирот

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Администрация Приморского края согласовала проведение митинга сирот, остающихся без положенного по закону жилья. Акция пройдет 30 июня, когда Владивосток будет отмечать день города, сообщили ТАСС в понедельник пресс-службе администрации.

"Заявка на проведение акции рассмотрена. Из-за проведения мероприятий Дня города разрешить митинг на центральной площади было невозможно, поэтому для акции было предложено место у Дома молодежи на Второй речке. Она намечена на 14.00", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 13 июня шестеро выпускников детских домов уже выходили на улицу, чтобы привлечь внимание к проблеме и добиться предоставления жилья. Они объявили голодовку прямо на центральной площади Владивостока, с требованием выдать им положенные квартиры. После переговоров с руководством Приморского края они согласились на компромиссный вариант временной аренды жилья, пока не будет решена проблема обеспечения их собственными квартирами.

По информации властей края, в очереди на квартиры стоят более 7 тыс. льготников этой категории. В бюджете Приморского края на 2018 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрен почти 1 млрд рублей, а с начала года 172 человека обеспечены жилыми помещениями. Отмечается, что актуальна проблема срыва электронных аукционов на закупку жилья для детей сирот, в среднем половину из них признают несостоявшимися из-за отсутствия заявок.