Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Психологи расскажут специалистам "Склифа", как избежать профессионального выгорания

Общество
25 июня, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Курсы по врачебной этике стартуют в сентябре

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Петров/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники приемного отделения НИИ им. Склифосовского начнут в сентябре посещать курсы врачебной этики в рамках проекта по обучению врачей московских поликлиник принципам профессионального общения с пациентами. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии.

"Курсы врачебной этики в сентябре начнут посещать сотрудники приемного отделения НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Впоследствии навыкам эффективного и правильного общения обучат работников всех московских болКурсы ньниц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение пройдут заведующий отделения, доктора, медсестры и администраторы. На курсах в центре корпоративного развития департамента врачам расскажут, какие фразы вызывают у пациентов негативную реакцию, как мотивировать его к лечению, а также как самому врачу избежать "профессионального выгорания".

По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, для реализации пилотного проекта не случайно был выбран НИИ им. Склифосовского. "Это одна из самых крупных многопрофильных клиник Москвы, сотрудники которой специализируются на оказании срочной медицинской помощи при серьезных травмах, ожогах, острых отравлениях и в других экстренных случаях", - приводит портал его слова.

Обучение медицинского персонала будет длиться три дня по восемь часов в группах из 12-15 человек. Занятия будут проводить профессиональные психологи. "Пилотный проект в приемном отделении НИИ имени Склифосовского продлится до конца года, в 2019 году в нем примут участие остальные отделения клиники. После того как специалисты оценят результаты, полученный опыт будет применен и в других стационарах департамента здравоохранения Москвы", - приводятся на портале слова главы института Сергея Петрикова.

Аналогичные курсы с конца 2017 года проходят доктора, медсестры и администраторы столичных поликлиник. Как ранее сообщалось, в прошлом году в столице обучение бесконфликтному общению прошли около пяти тысяч медработников. В общей сложности до конца 2018 года планируется обучить более 50 тыс. сотрудников столичных поликлиник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Никиту Белых этапировали в колонию
2
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
3
В МЧС сообщили, что спасатели в Дагестане нашли тело одной из трех пропавших девочек
4
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Казахстан запретил ввоз продукции 36 птицефабрик РФ из-за птичьего гриппа
7
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости