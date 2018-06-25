Психологи расскажут специалистам "Склифа", как избежать профессионального выгорания

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники приемного отделения НИИ им. Склифосовского начнут в сентябре посещать курсы врачебной этики в рамках проекта по обучению врачей московских поликлиник принципам профессионального общения с пациентами. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии.

"Курсы врачебной этики в сентябре начнут посещать сотрудники приемного отделения НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Впоследствии навыкам эффективного и правильного общения обучат работников всех московских болКурсы ньниц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение пройдут заведующий отделения, доктора, медсестры и администраторы. На курсах в центре корпоративного развития департамента врачам расскажут, какие фразы вызывают у пациентов негативную реакцию, как мотивировать его к лечению, а также как самому врачу избежать "профессионального выгорания".

По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, для реализации пилотного проекта не случайно был выбран НИИ им. Склифосовского. "Это одна из самых крупных многопрофильных клиник Москвы, сотрудники которой специализируются на оказании срочной медицинской помощи при серьезных травмах, ожогах, острых отравлениях и в других экстренных случаях", - приводит портал его слова.

Обучение медицинского персонала будет длиться три дня по восемь часов в группах из 12-15 человек. Занятия будут проводить профессиональные психологи. "Пилотный проект в приемном отделении НИИ имени Склифосовского продлится до конца года, в 2019 году в нем примут участие остальные отделения клиники. После того как специалисты оценят результаты, полученный опыт будет применен и в других стационарах департамента здравоохранения Москвы", - приводятся на портале слова главы института Сергея Петрикова.

Аналогичные курсы с конца 2017 года проходят доктора, медсестры и администраторы столичных поликлиник. Как ранее сообщалось, в прошлом году в столице обучение бесконфликтному общению прошли около пяти тысяч медработников. В общей сложности до конца 2018 года планируется обучить более 50 тыс. сотрудников столичных поликлиник.