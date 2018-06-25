Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медвежонка-сироту после реабилитации смогут отпустить в тундру в августе

Общество
25 июня, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В настоящее время животное находится в Центре спасения медведей в Тверской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 июня. Медвежонка, найденного в мае в районе поселка Каратайка в Ненецком автономном округе (НАО), в августе смогут отпустить в дикую природу после курса реабилитации в Тверской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель Центр спасения медведей Международного фонда защиты животных (IFAW), который находится в Тверской области, Сергей Пажетнов.

"Медвежонок после долгой дороги чувствует себя прекрасно, находится на реабилитации, привыкает к тверской обстановке. Это самочка, ей еще в Нарьян-Маре дали имя Мишель, поэтому мы продолжаем ее так называть. При поступлении она весила 11 килограммов, никаких проблем или болезней у нее нет", - сказал Пажетнов.

По словам собеседника агентства, медвежонку-сироте чуть более пяти месяцев. "Сейчас соединили ее с другой самочкой, которая также одна. После курса реабилитации будем выпускать медвежонка в дикую природу, скорее всего туда, откуда она прилетела - в тундру, либо в другое место, если будут показания. Выпуск состоится в августе-сентябре", - отметил руководитель Центра спасения медведей.

Ранее ТАСС сообщал, что медвежонка из Нарьян-Мара отправили на рейсовом самолете в Москву, откуда к новому дому - Тверской области - перевезли на автомобиле в удобной клетке. Во время поездки зверь находился под постоянным присмотром, все необходимые прививки поставлены.

Животное обнаружили оленеводы в тундре Ненецкого автономного округа недалеко от поселка Каратайки. Два бурых медвежонка подошли к стаду, один из них сбежал, а второго оленеводы доставили в поселок, где он некоторое время находился у местных жителей, пока информация о нем не дошла до главы Юшарского сельского поселения, который обратился в окружную ветеринарную инспекцию. 12 мая вертолетом Ми-8 медвежонка доставили в заповедник в Нарьян-Маре.

Центр спасения медведей IFAW является единственным подобным учреждением в России, работает более 20 лет. Уже более 200 медвежат-сирот после реабилитации вернулись в дикую природу России. Центр находится в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Тверская область Ненецкий автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Никиту Белых этапировали в колонию
2
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
3
Боевики атаковали южную зону деэскалации в Сирии
4
В МЧС сообщили, что спасатели в Дагестане нашли тело одной из трех пропавших девочек
5
Казахстан запретил ввоз продукции 36 птицефабрик РФ из-за птичьего гриппа
6
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
7
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости