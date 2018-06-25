Медвежонка-сироту после реабилитации смогут отпустить в тундру в августе

ТАСС, 25 июня. Медвежонка, найденного в мае в районе поселка Каратайка в Ненецком автономном округе (НАО), в августе смогут отпустить в дикую природу после курса реабилитации в Тверской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщил руководитель Центр спасения медведей Международного фонда защиты животных (IFAW), который находится в Тверской области, Сергей Пажетнов.

"Медвежонок после долгой дороги чувствует себя прекрасно, находится на реабилитации, привыкает к тверской обстановке. Это самочка, ей еще в Нарьян-Маре дали имя Мишель, поэтому мы продолжаем ее так называть. При поступлении она весила 11 килограммов, никаких проблем или болезней у нее нет", - сказал Пажетнов.

По словам собеседника агентства, медвежонку-сироте чуть более пяти месяцев. "Сейчас соединили ее с другой самочкой, которая также одна. После курса реабилитации будем выпускать медвежонка в дикую природу, скорее всего туда, откуда она прилетела - в тундру, либо в другое место, если будут показания. Выпуск состоится в августе-сентябре", - отметил руководитель Центра спасения медведей.

Ранее ТАСС сообщал, что медвежонка из Нарьян-Мара отправили на рейсовом самолете в Москву, откуда к новому дому - Тверской области - перевезли на автомобиле в удобной клетке. Во время поездки зверь находился под постоянным присмотром, все необходимые прививки поставлены.

Животное обнаружили оленеводы в тундре Ненецкого автономного округа недалеко от поселка Каратайки. Два бурых медвежонка подошли к стаду, один из них сбежал, а второго оленеводы доставили в поселок, где он некоторое время находился у местных жителей, пока информация о нем не дошла до главы Юшарского сельского поселения, который обратился в окружную ветеринарную инспекцию. 12 мая вертолетом Ми-8 медвежонка доставили в заповедник в Нарьян-Маре.

Центр спасения медведей IFAW является единственным подобным учреждением в России, работает более 20 лет. Уже более 200 медвежат-сирот после реабилитации вернулись в дикую природу России. Центр находится в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области.