Рослесхоз: закон об обязательном лесовосстановлении привлечет инвесторов

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Принятие закона об обязательном восстановлении лесов позволит привлечь инвесторов для создания современной системы лесозащиты. Об этом сообщил журналистам глава Рослесхоза Иван Валентик на полях Национального лесного форума.

"Мы должны переходить на новые технологии лесовосстановления, используя материалы с закрытой корневой системой, которая выращивается в теплицах, где высокая приживаемость. <…> Пока еще в Российской Федерации недостаточно современных лесных питомников, которые могут выращивать такие саженцы. Госдума в июле в третьем чтении рассмотрит законопроект, который обязывает владельцев линейных объектов и недропользователей заниматься лесовосстановлением. [Принятие закона] решит проблему стимулирования притока частных инвесторов эту сферу; бизнес должен вложиться, построить эти центры", - сказал он, отметив, что подобный опыт уже применяется в Канаде, США и скандинавских странах.

Он добавил, что стоимость одного питомника в среднем будет составлять от 400 до 500 млн рублей в зависимости от производительности. "Его производительность может составить от 5 млн до 6 млн саженцев. <…> Думаю, что к 2025 году не менее 40% площадей будет высаживаться материалом с закрытой корневой системой", - отметил глава Рослесхоза.

Законопроект об обязательном лесовосстановлении предполагает, что при выбытии лесов на площади 1 гектар такая же площадь должна быть восстановлена либо посадкой леса, либо путем уплаты соответствующего компенсационного платежа. Срок, в течение которого это должно быть сделано, ограничен. Таким образом, устанавливается принцип обязательности лесовосстановления для всех видов экономической деятельности, при которых выбывают лесные ресурсы.