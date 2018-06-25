Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Всероссийский форум "Проектория" пройдет в Ярославле в 2018 году

Общество
25 июня, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Президент России Владимир Путин также распорядился образовать оргкомитет по подготовке и проведению форума

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился провести Всероссийский форум "Проектория" в Ярославле в 2018 году. Соответствующее распоряжение президента опубликовано  на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

"Провести в 2018 году в г. Ярославле Всероссийский форум профессиональной ориентации "Проектория", - говорится в документе.

Также Путин распорядился образовать оргкомитет по подготовке и проведению форума, его председателем назначена вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Обеспечить финансирование подготовки и проведения мероприятия поручено правительству РФ, а федеральным органам государственной власти, органом власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, общественным объединениям и заинтересованным научным и образовательным организациям рекомендовано принять в нем участие.

В прошлом году форум, который также проходил в Ярославле в начале сентября, собрал более 500 старшеклассников со всей России, мотивированных на инженерное, научно-техническое и естественнонаучное развитие. С детьми работали представители крупнейших российских компаний и вузов. Со стороны бизнеса участниками форума стали представители таких компаний как "Ростех", Концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Росатом", "Р-Фарм", "Ростелеком", Mail.Ru Group, РЖД, "Роснано", Курчатовский институт,Роскосмос, "Россвязь", "Россети" и др.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ярославская область
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Голикова, Татьяна Алексеевна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Никиту Белых этапировали в колонию
2
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
3
В МЧС сообщили, что спасатели в Дагестане нашли тело одной из трех пропавших девочек
4
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Казахстан запретил ввоз продукции 36 птицефабрик РФ из-за птичьего гриппа
7
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости