Всероссийский форум "Проектория" пройдет в Ярославле в 2018 году

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился провести Всероссийский форум "Проектория" в Ярославле в 2018 году. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

"Провести в 2018 году в г. Ярославле Всероссийский форум профессиональной ориентации "Проектория", - говорится в документе.

Также Путин распорядился образовать оргкомитет по подготовке и проведению форума, его председателем назначена вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Обеспечить финансирование подготовки и проведения мероприятия поручено правительству РФ, а федеральным органам государственной власти, органом власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, общественным объединениям и заинтересованным научным и образовательным организациям рекомендовано принять в нем участие.

В прошлом году форум, который также проходил в Ярославле в начале сентября, собрал более 500 старшеклассников со всей России, мотивированных на инженерное, научно-техническое и естественнонаучное развитие. С детьми работали представители крупнейших российских компаний и вузов. Со стороны бизнеса участниками форума стали представители таких компаний как "Ростех", Концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Росатом", "Р-Фарм", "Ростелеком", Mail.Ru Group, РЖД, "Роснано", Курчатовский институт,Роскосмос, "Россвязь", "Россети" и др.