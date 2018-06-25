Почти 90 млн рублей направят в 2018 году на ликвидацию незаконных свалок в Туле

ТАСС, 25 июня. Свыше 70 незаконных свалок выявлено в Туле в результате рейдов городских коммунальных служб и по сообщениям жителей, общий объем обнаруженного бытового мусора составляет около 22 тыс. кубометров. Из городского бюджета на ликвидацию свалок выделено 89 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Начиная с апреля этого года и до настоящего времени на территории Тулы выявлено 76 несанкционированных свалок. Это и бытовой, и строительный мусор. На ликвидацию свалок из бюджета города в 2018 году направят 89 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По последним данным, коммунальные службы вывезли около 8 тыс. кубометров мусора с несанкционированных полигонов. "Это порядка 800 "КамАЗов" мусора. По предварительным оценкам, объем оставшегося мусора составляет около 15 тыс. кубометров", - отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), на территории Тульской по информации, поступившей жителей, зафиксировано 527 незаконных свалок. "Данные об этом мы собирали в рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка" в течение 2017-2018 годов 330 свалок уже ликвидировано, это чуть более 60%", - сообщил ТАСС координатор проекта "Генеральная уборка" в Тульской области Михаил Буденков.

По данным ОНФ, помимо Тулы наибольшее количество незаконных свалок вывялено в Щекинском, Суворовском и Заокском районах.