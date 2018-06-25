Жаркая погода сохранится в Москве до конца месяца

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Жаркая погода сохранится в столичном регионе вплоть до июля. Об этом ТАСС в понедельник сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

"До июля в Москве будет достаточно жарко - завтра, 26 июня, ожидается 25-27 градусов, в среду и четверг - до 27-29 градусов. К концу недели, 29-30 июня, столбик термометра может подняться до 29-30 градусов", - сказал он.

В первых числах июля синоптики также ожидают жаркую погоду, правда, прогноз на начало следующего месяца пока нуждается в уточнении, отметил Цыганков.

При этом аномальной жары - как в 2010 году - в столице не ожидается.

Жаркая летняя погода установилась в столичном регионе 16 июня.