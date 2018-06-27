Второе рождение поселка Владимирово в штате Иллинойс

Русский поселок Владимирово, расположенный в полутора часах езды от американского города Чикаго, штат Иллинойс, сейчас рождается заново. В домах снова раздаются голоса, в полную силу заработал ежегодный детский летний лагерь, а в течение ближайшего года запланировано открытие собственной школы. Жители поселка рассказали, как этого удалось достичь.

Основание села Владимирово

Николай Лохматов, житель поселка и дьякон храма Св. князя Владимира, рассказал, что в 1960 году архиепископ Чикагский, Детройтский и Североамериканский Серафим при поддержке прихожан и эмигрантов из России создал первое в США молодежное православное объединение — "Организация российских православных разведчиков" (ОРПР). Ее первый съезд прошел в Чикаго в том же году и настолько вдохновил участников, их родителей и самого владыку, что было решено организовать для детей летний лагерь, где они могли бы общаться по-русски, изучать и хранить православные традиции. "Люди, которые очутились в Америке после Второй мировой войны, надеялись через какое-то время вернуться на родину, и им было важно сохранить и передать, не потерять православную веру, свою русскость детям и внукам", — рассказал Лохматов.

Развернуть Основатель лагеря ОРПР - архиепископ Серафим © Личный архив Николая Лохматова Основатель лагеря ОРПР - архиепископ Серафим © Личный архив Николая Лохматова

Владыка Серафим специально выбрал для лагеря такой участок, который располагался примерно на одинаковом расстоянии от Чикаго и Милуоки, штат Висконсин, где тогда находились самые крупные в средне-американских штатах православные приходы.

"Как-то он возвращался из штата Миссисипи, сбился с пути и случайно увидел объявление о том, что продается фермерская земля. Он заехал туда и нашел прекрасное место, где, как он и мечтал, есть и лес, и озеро, и поле для строительства домов", — вспоминает Лохматов.

Приобретать участок, площадь которого равнялась 30 га, надо было срочно, и деньги решено было собрать в складчину — прихожане жертвовали личные сбережения, и каждый из них потом получил в поселении участок земли. Владыка Серафим назвал деревню в честь Крестителя Руси, святого князя Владимира, и в тот же год основал лагерь и начал возводить церковь. "Первое открытие лагеря состоялось почти сразу, уже в 1961 году, — рассказывает дьякон. — С тех пор он непрерывно работает — 57 лет является единственным в США русским православным детским лагерем, и, в отличие от других, полностью принадлежит Зарубежной церкви — Чикагской и Средне-Американской Епархии".

Развернуть Мостик, соединяющий жилую часть поселка с территорией детского летнего лагеря © Наталья Славина/ТАСС Мостик, соединяющий жилую часть поселка с территорией детского летнего лагеря © Наталья Славина/ТАСС

В летнем лагере преподавали закон Божий, русский язык, русскую культуру. Отдыхающих в лагере детей назвали "разведчиками", но не в современном понимании, а в первоначальном — "люди, которые ищут свой путь". "До сих пор мы говорим детям, что они должны стать первопроходцами, лидерами в русском зарубежье, в своей культуре и вере, давать пример другим", — говорит Лохматов.

Взлет и падение русской деревни в штате Иллинойс

После основания лагеря постепенно возникло довольно крупное поселение — сначала из 25, а потом и из 30 домов. Елена Медведенко, одна из жительниц, рассказывает: "Владыка Серафим продавал участки исключительно русскоязычным людям, так как хотел, чтобы Владимирово было только русским, православным селом — детям он не разрешал говорить на английском и всячески сохранял православные традиции, был в этом плане очень строгим и бескомпромиссным".

Развернуть Один из домов ремонтируется перед приездом новых владельцев © Наталья Славина/ТАСС Один из домов ремонтируется перед приездом новых владельцев © Наталья Славина/ТАСС

Ежегодно в конце июля, когда верующие отмечают день святого Владимира, владыка организовывал в поселении "Владимировский фестиваль" — праздник, на который съезжались на автобусах русские из Чикаго, Милоуки, Рокфорда и других ближайших больших и малых городов.

Но годы шли, собственники менялись, дома продавались и, оставшись без надзора владыки, село стало принимать не только русских и православных, но и англоязычных американцев. Некоторые дома и вовсе опустели.

Возрождение

"Сейчас мы ставим перед собой задачу возвратить то, что было, — подчеркивает дьякон Николай Лохматов, чей отец, протодьякон Виктор Лохматов, вместе с владыкой Серафимом когда-то работал над основанием лагеря и поселения. — Мы хотим возродить Владимирово, его православие, чтобы здесь преимущественно опять жили русскоязычные, верующие люди. И постепенно так и происходит — это место как будто возрождается и все возвращается".

Развернуть Храм св. Владимира в поселке, названном в честь равноапостольного князя © Наталья Славина/ТАСС Храм св. Владимира в поселке, названном в честь равноапостольного князя © Наталья Славина/ТАСС

Сейчас во Владимирово не осталось бесхозных домов: в последние годы в село приехали новые семьи, в том числе многодетные. Население поселка сейчас — почти 160 человек. "Все дети хорошо говорят, пишут, читают на русском языке, поют в церковном хоре на старославянском, — говорит Елена Медведенко. — Сейчас идет строительство новой школы, и мы уже думаем, какие книги закупать на новый учебный год, так как в школе будут учиться около 20 детей. У нас появилась очень хорошая учительница, которая сама разрабатывает учебные программы, — вот сейчас обычная школа у детей закончилась, и она всю неделю с ними занималась Законом Божиим, русским языком, другими интересными уроками, которые ребятишки посещают с большим удовольствием".

Спартанские условия

Теперь активно посещается и лагерь: в год сюда приезжают 70 детей — из Чикаго, Хьюстона, штат Техас, Детройта, штат Мичиган, Милоуки, других городов и штатов.

Развернуть Архиепископ Петр, Чигаский и Средне-Американцкий (РПЦЗ), ныне правящий архиерей и глава лагерной организации ОРПР © Личный архив Николая Лохматова Архиепископ Петр, Чигаский и Средне-Американцкий (РПЦЗ), ныне правящий архиерей и глава лагерной организации ОРПР © Личный архив Николая Лохматова

"Любой русскоязычный крещеный ребенок может приехать в наш лагерь, — пояснил Николай Лохматов. — Я и сам несколько лет проводил здесь в детстве".

Условия в лагере довольно строгие, даже спартанские: мальчики живут отдельно от девочек, все соблюдают режим и дисциплину. Гаджеты детям тоже недоступны.

"В кабинках (однокомнатные домики — прим. ТАСС) нет света, ночуют дети на койках в спальных мешках и каждое утро начинают с уборки. Кроме того, мы не разделяем их по возрасту, так как считаем, что детям полезно включаться в большую семью — в каждой кабинке есть звеньевой, самый старший ребенок в возрасте 15−16 лет, который берет на себя ответственность за маленьких", — говорит дьякон.

Смена длится четыре недели, в это время дети не только занимаются русским языком, изучают русскую культуру и основы православия, но много играют, поют, ставят спектакли.

Сейчас молодежное объединение ОРПР возглавляет архиепископ Чикагский и Среднеамериканский Петр, который принимает непосредственное участие в духовной жизни лагеря и самого села Владимирово. "Владыка Петр, как и владыка Серафим, продолжает активно заниматься молодежью нашей епархии, — говорит Николай Лохматов. — Он инициировал и осуществляет многие молодежные проекты и мероприятия в нашей епархии, приезжает и навещает детей во время летней сессии лагеря, возглавляет у нас праздничные богослужения".

Жизнь села и большое будущее

В селе Владимирово несколько улиц, среди которых есть улицы Пушкина, Серафима Саровского, Чайковского и Игоря Сикорского. На некоторых домах жителей изображен российский герб, часть почтовых ящиков выкрашена в цвета триколора.

Даже природа здесь очень напоминает среднероссийскую, и пока находишься во Владимирово, совершенно забываешь, что за его пределами — Америка. Здесь растут ели и березы, ромашки, клевер, одуванчики, по утрам и на закате оглушительно громко поют птицы, а вечерами вообще кажется, что ты в Подмосковье: все говорят по-русски, где-то горланят петухи, тявкают собаки, и все это на фоне перезвона церковных колоколов.

Развернуть Две улицы села — Пушкина и Сикорского © Наталья Славина/ТАСС Две улицы села — Пушкина и Сикорского © Наталья Славина/ТАСС

А еще во Владимирово очень любят детей. Они — граждане США, многие никогда не были в России, но их называют только русскими именами. Вся жизнь в поселении строится вокруг их интересов — школа, лагерь, художественные выставки, праздники. Дети здесь чувствуют себя в полной безопасности — ездят на велосипедах, рыбачат, сами ходят в церковь на службу, помогают родителям с младшими детьми, в огородах и с работой по дому.

"Здесь, во Владимирово, у нас очень хорошо, спокойно, по-домашнему, здесь — настоящий кусочек России, — не без гордости говорит Елена Медведенко. — Наше село в последние годы стало очень молодым, в семьях рождается по пять, шесть, семь детей, а значит, у него появилось большое будущее".

Наталья Славина