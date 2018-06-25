Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Средняя стоимость обучения на платном отделении в МГУ имени М. В. Ломоносова составляет 330 тыс. рублей, она не повышается несколько лет. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий в понедельник на пресс-конференции.

"Средняя плата за обучение - 330 тыс. рублей [в год], несколько лет эта плата не повышалась, несмотря на инфляцию. Это моя линия. Мы на четвертом месте по стоимости обучения. В некоторых вузах, среди которых МГИМО и СПбГУ, она выше и доходит до 500 тыс.", - отметил ректор.

Он добавил, что зарплата профессорско-преподавательского состава составляет 136 тыс. рублей. "Указ президента требует, чтобы их зарплата была не ниже, чем двойная средняя зарплата по региону, вот у нас [размер составляет] две московские зарплаты", - сказал Садовничий.

Согласно данным агентства RAEX, стоимость платного обучения на первом курсе по очным программам бакалавриата в МГИМО составляет 530 тыс. рублей. Стоимость в ВШЭ и СПбГУ равна 372 тыс. рублей и 358 тыс. рублей соответственно. МГУ занимает в этом рейтинге четвертую строчку.