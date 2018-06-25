Песков: посещению заключенных омбудсменами РФ и Украины мешает несогласованность

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Процесс посещения омбудсменами РФ и Украины заключенных в двух странах затягивается из-за несогласованности действий и выдвижения новых условий. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока [посещению заключенных в РФ и на Украине] мешает несогласованность действий", - сказал Песков.

Он напомнил, что одно из посещений украинского заключенного в РФ должно было состояться в Омске, однако уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова не смогла туда прибыть, и интересы ее страны представлял украинский консул. "Теперь должно произойти ответное действие - [посещение российского заключенного] уже на Украине, мы знаем заверение президента [Украины Петра] Порошенко о том, что [уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна] Москалькова может беспрепятственно такой визит осуществить, но все равно происходит некий обмен условиями, что затрудняет этот процесс, а главное - затягивает его по времени", - отметил представитель Кремля.

"Но работа продолжается", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Поездка Денисовой

Людмила Денисова находится в России с 14 июня. С тех пор она уже несколько раз нарушала достигнутые с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой договоренности о первых посещениях осужденных. Изначально планировалось, что они встретятся 16 июня в Омске и побывают у находящегося там в заключении Дмитрия Штыбликова. Затем Москалькова должна была 18 июня отправиться в Херсон на встречу с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским.

Однако все эти планы оказались сорванными. Вместо того, чтобы ехать в Омск, Денисова по собственной инициативе отправилась в ЯНАО на встречу с Сенцовым, но не была к нему допущена. Затем также без предварительного согласования поехала во Владимир, где отбывает наказание Николай Карпюк, а позже попыталась аналогичным явочным порядком посетить в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко.

В результате Татьяне Москальковой пришлось посещать в Омске Дмитрия Штыбликова не со своей украинской коллегой, а с консулом Украины. Оказалась также сорванной ее поездка в Херсон.

После этого омбудсмены двух стран уже несколько раз встречались в Москве и согласовали примерный график посещений заключенных на основе паритетности и взаимности.

Тем не менее приступить к его реализации сторонам никак не удается. Украинский омбудсмен продолжает настаивать на первоочередном посещении Сенцова, который объявил голодовку. По мнению же Москальковой, сейчас ее очередь посещать одного из граждан РФ, отбывающего наказание на Украине, так как Денисовой уже была предоставлена возможность побывать в Омске, которой она не воспользовалась.

Что касается Сенцова, то Москалькова пообещала сама его навестить, чтобы убедиться в его состоянии здоровья. По ее же инициативе Сенцова каждый день посещает уполномоченный по правам человека в ЯНАО, который затем присылает обстоятельные отчеты. Она их также регулярно передает Денисовой.

Президент РФ Владимира Путин и президент Украины Петр Порошенко 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.