В Москве заработал велопатруль

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) запустил в Москве в тестовом режиме новую службу - велопатруль. Двое патрульных будут передвигаться внутри Бульварного кольца и оказывать техпомощь велосипедистам, пешеходам и автомобилистам. Об этом в понедельник сообщил журналистам замруководителя дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения Егор Чернов.

"Велопатруль - это расширение нашего проекта дорожного патруля. Иногда велопатруль может быстрее добраться до каких-то точек в центре, это особенно важно в пиковые часы, когда, например, машины-участники ДТП не могут разъехаться из-за мелких царапин. Кроме того, с каждым годом велосипедов в городе становится все больше, и мы сможем оказывать помощь велосипедистам, если у них произошла поломка, и они нуждаются в помощи", - сказал Чернов.

В дорожной сумке велопатруля есть все необходимое - ремонтный комплект для велосипеда, бланки европротокола, аптечка, вода, огнетушитель. "На велопатруле установлен трекер, таким образом ситуационный центр в режиме онлайн видит, где находится патрульный, и может дать ему указания, куда направиться", - добавил Чернов.

Велопатруль прошел курсы по оформлению европротокола, он сможет доехать до места аварии быстрее, чем дорожный патруль, и освободить проезжую часть.

Кроме того, патрульные будут следить за состоянием дорожных знаков, светофоров и в случае неполадки смогут оставить заявку на ремонт. Велопатруль также сможет фиксировать нарушения с помощью приложения "Помощник Москвы", например, если автомобиль припарковался на велодорожке.

Чернов напомнил, что в мае 2017 года в Москве начал работу дорожный патруль, ежедневно экипажи проводят мониторинг дорожной ситуации в городе, инспектируют дорожную инфраструктуру, при необходимости регулируют дорожное движение, оказывают помощь водителям, а также взаимодействуют с экстренными службами при ДТП и чрезвычайных ситуациях. Сигнал о ДТП дорожный патруль получает из ситуационного центра ЦОДД, куда стекается самая оперативная информация о ситуации на дороге. Служба работает круглосуточно и без выходных. Сейчас в штате дорожного патруля 50 человек.