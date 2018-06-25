Медведев посетил главный корпус Высшей школы менеджмента СПбГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который проведет в понедельник заседание Попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), до начала совещания побывал в кампусе Высшей школы менеджмента СПбГУ.

Председатель правительства остался доволен увиденным. "Выглядит современно, классно", - оценил он главный корпус. "Тем более, что в прежние годы здесь была конюшня", - заметил ректор Университета Николай Кропачев.

Глава кабинета министров зашел в большой лекционный зал и несколько аудиторий, которые сейчас пусты, пока студенты сдают экзамены. Ректор сообщил, что все помещения оборудованы современной техникой, необходимой для учебного процесса. Медведев же обратил внимание на один из стендов для записей, на котором было записано несколько математических примеров. "Это программа пятого класса школы", - с улыбкой заметил он.

Премьер-министр расспросил Кропачева о количестве бакалавров и магистров, обучающихся в Университете, учебных программах и их специфике.

Дворцово-парковый ансамбль "Михайловская дача" - памятник архитектуры середины Х1Х века. В создании усадьбы и парка, принадлежавших великому князю Михаилу Николаевичу Романову, в 1857-1862 годах принимали участие выдающиеся зодчие Гаральд Юлиус Боссе, Андрей Штакеншнейдер, Людвиг Шарлемань.

Усадьба была передана СПбГУ в 2005 году. Реконструкция ансамбля "Михайловская дача" и строительство объектов для размещения бизнес-школы Университета проводятся с 2006 года. В 2015 введены в эксплуатацию Главный учебный корпус, Многофункциональный студенческий центр, хозяйственный корпус. В 2016 возобновлено строительство комплекса общежитий для бакалавров. Пять из 10 общежитий должны быть готовы в 2018 году, остальные - в 2020.