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Врачи перинатального центра Архангельска провели первые операции новорожденным

Общество
25 июня, 13:59 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 25, июня. /ТАСС

Центр на 130 мест был открыт 29 мая

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© Сергей Бобылев/ТАСC

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июня. /ТАСС/. Хирурги Архангельского областного перинатального центра провели первые операции новорожденным, родившимся с патологией. Как в понедельник сообщила ТАСС руководитель перинатального центра, заместитель главного врача Архангельской областной клинической больницы Екатерина Ольферт, сделано четыре операции.

"Проведено четыре операции. Самая первая - простая, по удалению лишнего пальчика на руке, такой порок развития. Затем были операции при пороке развития брюшной стенки у ребеночка, отсутствие брюшной стенки - это тяжелый порок, сделано уже две операции. И проведена нейрохирургическая операция по поводу спинномозговой грыжи", - сказала ТАСС Ольферт.

До открытия перинатального центра для проведения таких операций детей необходимо было перевозить в детскую областную больницу. "Система была разрознена: ребеночек ехал в детскую областную больницу, а мать оставалась в другом лечебном учреждении, мать и дитя разлучались. Самое главное преимущество перинатального центра - это оказание помощи в одном месте и маме, и ребенку, они не разлучаются, и мы не подвергаем ребеночка лишней транспортировке", - уточнила руководитель центра.

В перинатальном центре открыто отделение патологии новорожденных, в детской операционной возможно проведение операций по нейрохирургии, кардиохирургии, торакальной хирургии, неотложной абдоминальной хирургии, вплоть до офтальмологических вмешательств.

Перинатальный центр на 130 мест заработал в Архангельске 29 мая. Он был построен в рамках федеральной программы, утвержденной в декабре 2013 года. Итоговая стоимость проекта составила более 2,8 млрд рублей. В перинатальный центр направляются женщины с высоким риском развития осложнений в родах.

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