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Власти Карелии обсудят с волонтерами создание нового ресурсного центра

Общество
25 июня, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Глава региона Артур Парфенчиков отметил, что в Карелии уже существуют подобные институты

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Власти Карелии рассмотрят концепцию создания ресурсного центра по развитию добровольчества совместно с волонтерами и представителями общественных организаций республики. Об этом сообщил журналистам глава региона Артур Парфенчиков в рамках совещания о поддержке добровольчества в регионах, которое прошло в понедельник в Москве.

Карелия входит в список из 48 субъектов РФ, которые внедряют региональный стандарт по развитию волонтерства, разработанный Агентством стратегических инициатив (АСИ). В числе требований, включенных в региональный стандарт - открытие ресурсных центров, предоставление субсидий и грантов добровольческим организациям, оказание им информационной поддержки, разработка мер поощрения волонтеров.

"Мы решили еще раз вместе с волонтерами и представителями наших общественных организаций, занимающихся добровольчеством, еще раз обсудить эту концепцию создания соответствующего [ресурсного] центра", - сказал Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что в регионе уже существуют подобные институты. Так, с 2009 года в республике работает "Центр развития добровольчества". По словам Парфенчикова, эта площадка будет включена в работу ресурсного центра, что даст новый импульс ее развитию.

В начале 2018 года региональный ресурсный центр по развитию волонтерского движения открылся в Туле. Главной его задачей стал обмен лучшими практиками работы добровольческих объединений и координация их работы.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года добровольца (волонтера) в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.

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