Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В перинатальном центре Архангельска начали проводить телемедицинские консультации

Общество
25 июня, 14:41 UTC+3

При помощи телемедицинских технологий специалисты центра дают рекомендации медикам из других районов Архангельской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июня. /ТАСС/. Первые телемедицинские консультации с федеральным медицинским центром прошли в перинатальном центре Архангельска. Как в понедельник сообщила ТАСС руководитель перинатального центра, заместитель главного врача Архангельской областной клинической больницы Екатерина Ольферт, двух беременных при помощи телемедицины проконсультировали в научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова (Москва).

"Мы провели две телемедицинские консультации с центром им. Кулакова с трансляцией УЗИ-исследования по двум беременным, у которых у детей выявлены пороки развития. Транслировали УЗИ-изображение, коллеги сразу же смотрели и давали нам рекомендации", - сказала ТАСС Ольферт. По ее словам, по итогам консультаций одна из пациенток будет направлена в федеральный медцентр, поскольку у будущего ребенка тяжелый порок развития сердца.

Врачи перинатального центра используют телемедицинские технологии для консультации медиков в районах Архангельской области. "Мы активно консультируем районы при помощи телемедицины - это защищенный канал передачи данных. Из районов нам направляют данные обследований, мы даем рекомендации", - рассказала руководитель центра.

Перинатальный центр использует также службу санавиации и два реанимобиля для оказания экстренной неотложной помощи. "На сегодня в отделении реанимации перинатального центра находится четыре ребенка, которые были эвакуированы из Северодвинска, Новодвинска, Шенкурского района и роддома им. Самойловой в Архангельске. Из Шенкурского района был авиарейс, остальные были доставлены реанимобилями, полученными для перинатального центра", - сказала Ольферт.

Перинатальный центр на 130 мест заработал в Архангельске 29 мая. Он был построен в рамках федеральной программы, утвержденной в декабре 2013 года. Итоговая стоимость проекта составила более 2,8 млрд рублей. В перинатальный центр направляются женщины с высоким риском развития осложнений в родах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Архангельская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости