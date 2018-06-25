В перинатальном центре Архангельска начали проводить телемедицинские консультации

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июня. /ТАСС/. Первые телемедицинские консультации с федеральным медицинским центром прошли в перинатальном центре Архангельска. Как в понедельник сообщила ТАСС руководитель перинатального центра, заместитель главного врача Архангельской областной клинической больницы Екатерина Ольферт, двух беременных при помощи телемедицины проконсультировали в научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова (Москва).

"Мы провели две телемедицинские консультации с центром им. Кулакова с трансляцией УЗИ-исследования по двум беременным, у которых у детей выявлены пороки развития. Транслировали УЗИ-изображение, коллеги сразу же смотрели и давали нам рекомендации", - сказала ТАСС Ольферт. По ее словам, по итогам консультаций одна из пациенток будет направлена в федеральный медцентр, поскольку у будущего ребенка тяжелый порок развития сердца.

Врачи перинатального центра используют телемедицинские технологии для консультации медиков в районах Архангельской области. "Мы активно консультируем районы при помощи телемедицины - это защищенный канал передачи данных. Из районов нам направляют данные обследований, мы даем рекомендации", - рассказала руководитель центра.

Перинатальный центр использует также службу санавиации и два реанимобиля для оказания экстренной неотложной помощи. "На сегодня в отделении реанимации перинатального центра находится четыре ребенка, которые были эвакуированы из Северодвинска, Новодвинска, Шенкурского района и роддома им. Самойловой в Архангельске. Из Шенкурского района был авиарейс, остальные были доставлены реанимобилями, полученными для перинатального центра", - сказала Ольферт.

Перинатальный центр на 130 мест заработал в Архангельске 29 мая. Он был построен в рамках федеральной программы, утвержденной в декабре 2013 года. Итоговая стоимость проекта составила более 2,8 млрд рублей. В перинатальный центр направляются женщины с высоким риском развития осложнений в родах.