Отделение ЭКО в перинатальном центре Архангельска откроют в августе

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июня. /ТАСС/. Клиника экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в перинатальном центре Архангельска будет открыта в августе. Об этом в понедельник сообщила ТАСС руководитель перинатального центра, заместитель главного врача Архангельской областной клинической больницы Екатерина Ольферт.

"Мы планируем запустить отделение ЭКО в августе. Там есть сложные технические моменты по оборудованию и расходным материалам", - отметила Ольферт, объясняя, почему отделение не было открыто одновременно с перинатальным центром.

Это будет первое в Архангельской области государственное отделение вспомогательных репродуктивных технологий. В регионе работают две частные клиники, которые бесплатно оказывают услугу ЭКО в системе обязательного медицинского страхования. В 2016 и 2017 годах на процедуру ЭКО в области направлялось ежегодно около 700 пациенток. В 2018 году, по данным областного министерства здравоохранения, ожидается около 1000-1200 случаев применения процедуры.

Перинатальный центр на 130 мест заработал в Архангельске 29 мая. Он был построен в рамках федеральной программы, утвержденной в декабре 2013 года. Итоговая стоимость проекта составила более 2,8 млрд рублей. В перинатальный центр направляются женщины с высоким риском развития осложнений в родах.