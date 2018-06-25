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Отделение ЭКО в перинатальном центре Архангельска откроют в августе

Общество
25 июня, 15:00 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 25, июня. /ТАСС

Как пояснила глава перинатального центра Екатерина Ольферт, отделение не было открыто в мае из-за сложностей с оборудованием и расходными материалами

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АРХАНГЕЛЬСК, 25 июня. /ТАСС/. Клиника экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в перинатальном центре Архангельска будет открыта в августе. Об этом в понедельник сообщила ТАСС руководитель перинатального центра, заместитель главного врача Архангельской областной клинической больницы Екатерина Ольферт.

"Мы планируем запустить отделение ЭКО в августе. Там есть сложные технические моменты по оборудованию и расходным материалам", - отметила Ольферт, объясняя, почему отделение не было открыто одновременно с перинатальным центром.

Это будет первое в Архангельской области государственное отделение вспомогательных репродуктивных технологий. В регионе работают две частные клиники, которые бесплатно оказывают услугу ЭКО в системе обязательного медицинского страхования. В 2016 и 2017 годах на процедуру ЭКО в области направлялось ежегодно около 700 пациенток. В 2018 году, по данным областного министерства здравоохранения, ожидается около 1000-1200 случаев применения процедуры.

Перинатальный центр на 130 мест заработал в Архангельске 29 мая. Он был построен в рамках федеральной программы, утвержденной в декабре 2013 года. Итоговая стоимость проекта составила более 2,8 млрд рублей. В перинатальный центр направляются женщины с высоким риском развития осложнений в родах.

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