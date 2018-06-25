"Турпомощь": пострадавших организованных туристов после банкротства "Матрешки-Тур" нет

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" подтвердило, что после прекращения 23 июня деятельности российского туроператора "Матрешка-Тур" пострадавших организованных туристов не выявлено. Об этом сообщил ТАСС директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Пострадавших организованных туристов сейчас нет. Ситуация с "Матрешкой-Тур" развивается с декабря прошлого года. Если у компании возникли какие-то вопросы, агентские сети не продают проблемный продукт. Еще в апреле компанию исключили из реестра, соответственно, эта информация открытая, была известна практически всем, поэтому сегодня острых эксцессов не имеем", - сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, организованных туристов за границей у этого туроператора нет, в ассоциацию никто не обращается по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что "Матрешка-Тур" не может оперативно вернуться в реестр туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании "Инвестстрах", предоставлявшей ранее финансовые гарантии. На сайте уточнялось, что из-за вынужденной приостановки деятельности нет возможности продолжить выплату по аннулированным турам.

В декабре 2017 года у туроператора были проблемы с вылетом более 200 российских туристов с китайского острова Хайнань: китайские авиационные власти не подтвердили время отправления рейсов для авиакомпании "Икар" (Pegas Fly), которая должна была перевозить клиентов туроператора "Матрешка-Тур", на выполнение полетной программы в Хайкоу из пяти российских городов. Проблема в скором времени была решена, и все туристы вернулись домой. 26 декабря туроператор начал выплачивать деньги туристам, которым отменили программы поездок в Китай.

В апреле сообщалось, что "Матрешка-Тур" начала продавать активы, в числе которых - туроператор по Болгарии "Аврора - БГ", чтобы расплатиться с задолженностями по отмененным турам.