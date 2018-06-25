Путин предоставил гражданство РФ украинке, обратившейся к нему на "Прямой линии"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ Ирине Баракат, обращавшейся к нему на "Прямую линию" в июне. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять в гражданство РФ Баракат Ирину Арнольдовну, родившуюся 29 сентября 1980 года на Украине", - говорится в документе.

7 июня Баракат позвонила на "Прямую линию" из Военной медицинской академии Санкт-Петербурга, где проходила лечение от ранения, полученного в сирийском Алеппо. В результате атаки боевиков в июне 2016 года одна из самодельных бомб взорвалась в доме, где находилась семья Ирины. Закрыв своих детей, женщина получила тяжелую травму. Ирину, которая в Сирии работала переводчиком, перевезли в военно-медицинскую академию в Санкт-Петербург.

В обращении к главе государства она попросила о помощи с получением гражданства России, потому что его отсутствие не позволяет Ирине пригласить в Санкт-Петербург свою семью. "Я попрошу Министерство обороны, чтобы коллеги там [в Сирии] нашли ваших родственников, чтобы доставили их в Россию. И сделаю то, о чем вы меня просите, - пообещал ей Путин. - Это в компетенции президента Российской Федерации - предоставление гражданства. Вы его получите".