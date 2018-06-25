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Бывший руководитель воркутинской компании погасил долг по зарплате перед 233 сотрудниками

Общество
25 июня, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Он задолжал рабочим более 63 млн рублей

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ТАСС, 25 июня. Бывший директор муниципального унитарного предприятия "Управление многоквартирными домами" Воркуты (республика Коми) в рамках предварительного расследования полностью погасил задолженность по зарплате перед 233 сотрудниками в размере более 63 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике Коми.

"В ходе предварительного расследования обвиняемый, ранее не судимый, признал вину и полностью возместил причиненный работникам ущерб", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что с ноября 2016 по апрель 2018 года обвиняемый, занимая должность руководителя МУП " Управление многоквартирными домами", свыше двух месяцев полностью не выплачивал заработную плату и иные выплаты 233 работникам. В результате его действий перед сотрудниками образовалась задолженность на сумму более 63 млн рублей.

С учетом данных обстоятельств и заявления обвиняемого, в соответствии с требованиями закона уголовное дело направлено в мировой суд для назначения фигуранту меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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