"ВКонтакте" объявила победителей отбора в стипендиальную программу по программированию

"ВКонтакте" объявила результаты отбора в стипендиальную программу VK Fellowship, созданную для преподавателей, которые являются авторами собственных образовательных курсов по основам программирования. Список победителей опубликован на странице VK Education.

В будущем учебном году 15 преподавателей из 11 регионов России получат годовую стипендию в размере 120 тыс. рублей. Им также будет предоставлена информационная и методическая поддержка.

"Для победителей будет проведено две школы - в августе и январе. Местом проведения выездных встреч станет город Иннополис. Мы подготовим образовательную программу исходя из интересов преподавателей", - сказала руководитель образовательных проектов "ВКонтакте" Алсу Гарифуллина. Она добавила, что акцент также будет сделан "на программировании, проектировании курсов, вопросах коммуникации с учениками".

"ВКонтакте" открыла прием заявок на стипендию в апреле, он продлился до 31 мая. В конкурсе могли участвовать жители регионов России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). Всего на отбор было подано 85 заявок. Наиболее активными оказались представители Омска, Казани, Красноярска, Самары, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

"ВКонтакте" на регулярной основе поддерживает развитие молодых программистов. Компания ежегодно проводит чемпионат по программированию VK Cup и "Хакатон "ВКонтакте".