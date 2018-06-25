Студенты Северного Кавказа осваивают новые направления работы

ТАСС, 25 июня. Этим летом сотни юношей и девушек из республик Северного Кавказа в составе студенческих отрядов будут работать на крупнейших стройках страны, уборке урожая, в летних детских лагерях и на рекреационных объектах. Несмотря на то, что в некоторых кавказских регионах студотряды начали формироваться относительно недавно, их члены осваивают все больше новых направлений.

О том, чем занимаются летом студенты Северного Кавказа, что такое отряд межнациональной дружбы и какие возможности предоставляет работа в студотрядах, — в материале ТАСС.

От Архангельска до Ялты

Ежегодно около 10 тыс. молодых людей из Ставропольского края в составе 260 студенческих отрядов отправляются на работу по разным специальностям, сообщил ТАСС комиссар краевого штаба студенческих отрядов Николай Байзентинов. По его словам, первыми начали трудовую вахту вожатые, которые работают в детских летних лагерях.

"Работать этим летом будут порядка 2 тыс. наших вожатых, мы полностью закрываем потребность в нашем крае. Ребята прошли специальное обучение, в регионе принят единый образовательный стандарт по подготовке вожатых, который разрабатывали ведущие специалисты по организации педагогической деятельности в детских загородных лагерях", — рассказал Байзентинов.

В прошлые годы ставропольские студенты работали на всероссийской студенческой стройке — помогали в создании космодрома Восточный.

"Два наших отряда работали на строительстве космодрома, но в этом году там больших объемов работ уже нет, поэтому туда ребята не едут. Но наши ребята принимают участие в этом году в другой большой стройке — строительство скоростной автомагистрали "Москва — Санкт-Петербург", — сказал собеседник агентства.

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Сельскохозяйственные отряды планируют работать на уборке урожая зерновых, винограда, медики отправятся трудиться в лечебные учреждения. Встретить ставропольских студентов можно будет также в поездах и на курортах — ребята будут работать проводниками на разных направлениях — от Архангельска до Черноморского побережья, в июле-августе они уже приступят к работе. "Сервисные отряды работают и в здравницах Кавказских Минеральных Вод, и на Черноморском побережье, и в Карачаево-Черкесии. Планируем, что наши студенты будут работать в Ялте, в большом комплексе "Ялта-Интурист", — отметил комиссар краевого штаба.

Студенческие стройки

Строительный отряд "Эльбрус" из Кабардино-Балкарии тоже участвовал в строительстве космодрома Восточный, а также олимпийских объектов в Сочи. По словам директора центра практики, стажировки и трудоустройства Кабардино-Балкарского госуниверситета Мурата Кайцукова, "это самый популярный отряд в республике" — два года подряд он занимал первое место в ходе Всероссийской студенческой стройки в Екатеринбурге.

"В Кабардино-Балкарии работают студенческие отряды по трем направлениям — сервисные, педагогические и строительные. Охват в среднем — 670-680 студентов. Сервисные отряды у нас занимались организацией и проведением Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. <…> На данный момент несколько наших ребят принимают участие сейчас в ЧМ-2018, они выехали в Сочи", — рассказал Кайцуков.

По его словам, студотряды КБР также планируют принимать участие в организации "Формулы-1" в Сочи и во всероссийских стройках.

На строительных площадках страны хорошо зарекомендовали себя и студенты Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ) из Северной Осетии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, члены строительного студотряда работали в Сочи, Екатеринбурге, Новоангарске, Хабаровске, Норильске. В конце июня 35 студентов СКГМИ отправятся на летнюю практику на Новоангарский комбинат в Красноярске.

Как рассказал ТАСС студент 4-го курса геологического факультета СКГМИ Алан Гулиев, практика на производстве, помимо новых знаний по специальности, предоставляет и новые возможности трудоустройства.

"На практику в Красноярск я поеду 27 июня во второй раз. В прошлом году я также был там в составе студотряда. Работа не оказалась сложной благодаря тому, что очень многое нам преподавали в вузе. После учебы пойду в армию, а потом обязательно буду трудоустраиваться по профессии, мне интересна эта работа", — отметил Гулиев.

Комиссар Элиза

Студентка третьего курса Грозненского государственного нефтяного технического университета Элиза Атабаева возглавляет педагогический студотряд республики, сформированный в феврале этого года. Она — единственная в Чечне девушка-комиссар.

"Всего в республике два студенческих отряда — педагогический и строительный. У нас 30 человек, большинство парни. Когда только назначили комиссаром, я думала, парни не будут слушаться, но ошибалась", — сказала Атабаева корреспонденту ТАСС.

По ее словам, в отряде она занимается в основном организационными вопросами, справляться с организаторской работой позволяют врожденные лидерские качества. Этим летом педагогический отряд из Чеченской Республики планирует работать в летних детских лагерях Краснодарского края.

Девушка признала, что работа в педагогическом студотряде оплачивается, скорее, символически и занимаются ею ребята не из-за денег. "Она дает мне опыт работы, новые знакомство и общение", — добавила собеседница агентства.

"Снежные барсы" и битва за урожай

В Дагестанском государственном медицинском университете (ДГМУ) весной этого года создали отряд Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) МЧС России "Снежный барс". В его состав вошли 20 студентов разных факультетов. Как ранее сообщал ТАСС ректор ДГМУ Сулейман Маммаев, в составе отряда студенты смогут отрабатывать на практике навыки оказания первой помощи пострадавшим во время регулярных тренировок и мастер-классов, а в случае необходимости смогут оказать помощь спасателям республики.

Организацией временной занятости студентов и молодежи населения в период летнего и осеннего сезона в Дагестане занимается и молодежный центр занятости "Успех" республиканского министерства труда и соцразвития. Как рассказал ТАСС директор центра Шамиль Магомедов, сегодня в Дагестане действуют три основные формы молодежных отрядов: педагогические, сельскохозяйственные и строительные.

По его словам, в прошлом году студенты из Дагестана смогли принять участие во Всероссийских студенческих стройках — "Мирный атом" и космодром Восточный, а также в строительных работах на участке дороги Москва — Санкт-Петербург. Сельскохозяйственные отряды направляются на сбор урожая фруктов и овощей как в республике, так и в других регионах.

"Сейчас на стадии заключения соглашения у нас находится договор с Крымом, куда планируем отправлять ребят для сбора урожая", — сказал Магомедов.

Недавно сотрудники "Успеха" организовали еще одно направление - сервисные отряды, работающие в сфере общепита, бытового обслуживания, предоставления клининговых услуг. В частности, с 2015 года (с момента создания молодежного центра занятости - прим. ТАСС) более 120 человек из такого отряда были трудоустроены в парке аттракционов "Дракон" в Махачкале.

"Маяки дружбы"

В Карачаево-Черкесии работает студенческий отряд энергетиков, в который входят ребята, обучающиеся в Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии (СКГГТА) в Черкесске.

"Вуз заключил соглашение с "МРСК Северного Кавказа", и ежегодно наши студенты летом работают в региональном филиале. В этом году подали списки на восемь человек. Некоторые наши ребята, хорошо зарекомендовавшие себя в период работы в студотрядах, трудоустраиваются в энергокомпании", — рассказал ТАСС проректор СКГГТА по социальной и воспитательной работе, профессор Мурадин Мамбетов.

По словам председателя регионального отделения организации "Российские студенческие отряды" Анзора Курбанова, формирование студотрядов в республике началось относительно недавно — года два назад, сейчас в КЧР есть педагогический отряд, в который входят около 20 человек, планируется формирование сервисного отряда, члены которого будут работать на курортах республики. Кроме того, начата работа по созданию первого в России студенческого "отряда межнационального единства".

"Этот вопрос прорабатывается совместно с руководством проекта "Маяки дружбы. Башни Кавказа", призванного развивать и укреплять межнациональные отношения между регионами страны. Этим летом наши студенты, как и в прошлом году, будут участвовать в мероприятиях проекта.

Инициатор и руководитель проекта "Маяки дружбы. Башни Кавказа" Руслан Гусаров рассказал корреспонденту ТАСС, что всего в этом году в нем будут задействованы 40 студентов-волонтеров из всех регионов Северного Кавказа. Работать им предстоит не только в кавказских республиках, но и регионах Поволжья.

"На Кавказе они будут помогать восстанавливать знаменитые средневековые башни в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также в Южной Осетии и Абхазии. После этого отряд переместится на Волгу, где ребята будут участвовать в экологических акциях по очистке реки", — сказал Гусаров, добавив, что завершится двухнедельная экспедиция молодежным фестивалем "Маяки Дружбы — Россия сближает" в Казани.