Авиашоу с участием "Русских витязей" в Оренбурге отменили из-за жары

ТАСС, 25 июня. Авиашоу с показательными полетами пилотажной группы "Русские витязи" отменили в Оренбургской области из-за тридцатиградусной жары, чтобы уберечь зрителей от солнечных ударов. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации Оренбурга.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями (аномально высокими температурами воздуха) было принято решение отменить проведение авиашоу, посвященного 80-летию 117-го транспортного авиационного полка, в том числе и показательные полеты пилотажной группы "Русские витязи", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили ТАСС, что отмена шоу связана с тем, что аномальная жара может угрожать здоровью многочисленных зрителей мероприятия. "У нас всю неделю 30 градусов жара, а там ни тенька, ни деревьев, чистое поле, это же аэродром, степная зона. Поставить на предполагаемое количество зрителей какие-то зонтики <…> это не реально", - сказали в пресс-службе.

Организаторы также посчитали, что далеко не все желающие посмотреть шоу в такую погоду смогут пешком преодолеть под палящим солнцем 1,5 километра дороги до закрытой зоны аэропорта. Власти города сообщают, что в настоящее время речь идет об отмене шоу, возможный срок переноса праздника пока не рассматривается.

Сегодня днем температура воздуха в Оренбурге составляет до 33 градусов днем, ночью может опуститься до 16 градусов.

Авиационное шоу с участием пилотажной группы "Русские Витязи", посвященное 80-летию 117-го военно-транспортного авиационного полка, планировалось провести 30 июня в авиагородке аэродрома "Оренбург-2". Зрителям, кроме высшего пилотажа "Русских витязей", обещали показать воздушный парад и полеты парашютистов.