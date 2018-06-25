Винокуру, Маликову, Майданову и Сюткину вручили медали "За содействие" Росгвардии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Глава Росгвардии Виктор Золотов вручил деятелям культуры медали "За содействие" и почетные грамоты ведомства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, среди награжденных медалью "За содействие" - народные артисты России Владимир Винокур и Дмитрий Маликов, заслуженные артисты России Денис Майданов и Валерий Сюткин.

Золотов поблагодарил артистов за активное содействие в организации мероприятий для родственников погибших военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

Он отметил, что при непосредственной помощи приглашенных гостей ежегодно проводится большое количество концертов и благотворительных акций, творческих вечеров и встреч с личным составом войск правопорядка, членами семей сотрудников и военнослужащих Росгвардии. "Каждое ваше выступление неизменно встречает восторженный отклик в сердцах бойцов и офицеров, <...> вселяет в них заряд творческой энергии и оптимизма, настраивает их на новые свершения и профессиональные успехи", - процитировали слова Золотова в пресс-службе.