Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Винокуру, Маликову, Майданову и Сюткину вручили медали "За содействие" Росгвардии

Общество
25 июня, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Глава службы Виктор Золотов отметил, что благодаря помощи артистов проводится большое количество благотворительных акций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Глава Росгвардии Виктор Золотов вручил деятелям культуры медали "За содействие" и почетные грамоты ведомства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, среди награжденных медалью "За содействие" - народные артисты России Владимир Винокур и Дмитрий Маликов, заслуженные артисты России Денис Майданов и Валерий Сюткин.

Золотов поблагодарил артистов за активное содействие в организации мероприятий для родственников погибших военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

Он отметил, что при непосредственной помощи приглашенных гостей ежегодно проводится большое количество концертов и благотворительных акций, творческих вечеров и встреч с личным составом войск правопорядка, членами семей сотрудников и военнослужащих Росгвардии. "Каждое ваше выступление неизменно встречает восторженный отклик в сердцах бойцов и офицеров, <...> вселяет в них заряд творческой энергии и оптимизма, настраивает их на новые свершения и профессиональные успехи", - процитировали слова Золотова в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сюткин, Валерий Миладович Золотов, Виктор Васильевич Винокур, Владимир Натанович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
3
В Москве запустили программу лояльности для владельцев карты "Тройка"
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
В Госдуму внесли проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины
6
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
7
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Уругвай - Россия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости