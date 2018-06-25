Преподаватели из девяти регионов РФ пройдут обучение в летней школе экологии под Саратовом

САРАТОВ, 25 июня. /ТАСС/. Преподаватели вузов и техникумов, учителя приехали в Саратовскую область, чтобы пройти специальную подготовку в летней полевой школе, которая открылась в понедельник городе Хвалынске. Школа организована при поддержке "Росучебника", сообщила ТАСС старший методист кафедры естественно-научного образования саратовского областного института развития образования, руководитель летней полевой школы Наталья Дмитриева.

"Состоялось торжественное открытие летней школы для преподавателей, в которой примут участие 40 учителей из девяти регионов России, в том числе, из Московской, Саратовской, Липецкой, Курской, Волгоградской и других областей", - рассказала Дмитриева.

Собеседница агентства уточнила, что в течении пяти дней учителям будут рассказывать о новых педагогических технологиях преподавания такого важного предмета, как экология и охрана окружающей среды. В рамках летней школы учителя смогут посетить музеи Хвалынска, принять участие в мастер-классах, побывать в национальном парке "Хвалынский".

"Современные дети существенно отличаются от тех детей, которые учились еще несколько лет назад - они более развиты во многих аспектах, умеют управляться с гаджетами и владеют современными технологиями. А значит, к детям нужно искать новые педагогические подходы - этим мы и будем заниматься в течение смены", - уточнила Дмитриева.

Она отметила, что знаниями и навыками с преподавателями поделятся сотрудники "Росучебника", СГУ, Саратовского областного института развития образования, экологии и другие специалисты.