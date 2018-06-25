Аксенов призвал отмечать дату присоединения Крыма к Российской империи всей страной

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Республика Крым более 20 лет отмечает День издания манифеста Екатерины II о вхождении полуострова в состав Российской империи. Это событие давно пора сделать общероссийской памятной датой, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Сообщалось, что группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в понедельник внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым устанавливается новая памятная дата в России - 19 апреля, День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год).

"Крымчане отмечают День издания манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в состав России уже более 20 лет. Еще в 1996 году с такой инициативой выступила Русская община Крыма. После воссоединения Крыма с Россией этот день стал официальной памятной датой в нашей республике. Хотя для нас, крымчан, было очевидно, что ее значение выходит далеко за региональные рамки, и она обязательно станет общероссийской", - привела слова Аксенова пресс-служба правительства региона.

Он отметил, что полностью поддерживает инициативу Совета Федерации. "Это решение давно назрело, не сомневаюсь, что депутаты примут его единодушно", - отметил глава Крыма.

Аксенов уверен, что присоединение Крыма к Российской империи - "одно из ключевых событий отечественной истории". "Войдя в состав России, наш полуостров превратился в безопасный и процветающий край, получил мощный импульс развития. Так что в событиях 1783 и 2014 года немало параллелей", - считает он.

По мнению авторов законопроекта, установление новой памятной даты в России подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства. Оно позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению - принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли в этом событии императрицы Екатерины II и будет свидетельствовать об исторической обоснованности референдума о воссоединении Крыма с Россией.