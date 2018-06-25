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Спецпредставитель президента РФ по экологии призвал дотировать выпуск бумажных пакетов

Общество
25 июня, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Сергей Иванов отметил, что пригодные для переноски покупок и способные выдерживать до 10 кг нагрузки бумажные пакеты не производились в РФ до недавнего времени

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов призвал направить дотации на производство бумажных пакетов вместо пластиковых. Такую инициативу он высказал в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале, вышедшей в эфир на Дальнем Востоке.

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"Я призываю к тому, чтобы производство бумажных пакетов дотировалось, чтобы их стоимость была по крайней мере не выше пластиковых, - сказал Иванов. - Тогда человеку в магазине будут предлагать на выбор - пластик или бумагу. И я надеюсь, что большинство наших людей будут выбирать бумажные пакеты".

Иванов пояснил, что бумажные пакеты, пригодные для переноски покупок из магазинов и способные выдерживать до 10 кг нагрузки, до недавнего времени не производитель в России. "Только в этом году Сегежский ЦБК [целлюлозно-бумажный комбинат] в Карелии научился такие пакеты делать", - добавил он, отметив, что "эти пакеты дороже пластиковых".

Ранее Иванов уже предлагал начать процесс внедрения бумажных пакетов в сетевых магазинах. По его словам, этот шаг станет "большим прогрессом в решении экологических задач", поскольку пластиковые (целлофановые) пакеты разлагаются порядка 300 лет, их нецелесообразно складировать на свалках и нужно перерабатывать и заново запускать в производство в качестве вторсырья.

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