Спецпредставитель президента РФ по экологии призвал дотировать выпуск бумажных пакетов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов призвал направить дотации на производство бумажных пакетов вместо пластиковых. Такую инициативу он высказал в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале, вышедшей в эфир на Дальнем Востоке.

"Я призываю к тому, чтобы производство бумажных пакетов дотировалось, чтобы их стоимость была по крайней мере не выше пластиковых, - сказал Иванов. - Тогда человеку в магазине будут предлагать на выбор - пластик или бумагу. И я надеюсь, что большинство наших людей будут выбирать бумажные пакеты".

Иванов пояснил, что бумажные пакеты, пригодные для переноски покупок из магазинов и способные выдерживать до 10 кг нагрузки, до недавнего времени не производитель в России. "Только в этом году Сегежский ЦБК [целлюлозно-бумажный комбинат] в Карелии научился такие пакеты делать", - добавил он, отметив, что "эти пакеты дороже пластиковых".

Ранее Иванов уже предлагал начать процесс внедрения бумажных пакетов в сетевых магазинах. По его словам, этот шаг станет "большим прогрессом в решении экологических задач", поскольку пластиковые (целлофановые) пакеты разлагаются порядка 300 лет, их нецелесообразно складировать на свалках и нужно перерабатывать и заново запускать в производство в качестве вторсырья.