Власти Вологодской области введут дополнительные выплаты для врачей

ВОЛОГДА, 25 июня. /ТАСС/. Молодые врачи, участковые терапевты и педиатры в селах и малых городах Вологодской области с 1 октября будут получать дополнительные выплаты из областного бюджета, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Я принимаю решение с 1 октября 2018 года ввести единовременные выплаты в 500 тыс. рублей врачам в возрасте до 35 лет, которые закончили высшие вузы и впервые поступили на работу в сельские медучреждения. Помимо сел мы добавляем в список рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек. Подъемные будут распространяться на приобретение жилья в тех населенных пунктах, куда приезжают на работу новые специалисты", - сказал губернатор на оперативном совещании членов правительства и руководителей муниципалитетов области.

Помимо этого, по словам Кувшинникова, с 1 октября будут выплачиваться ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей в течение трех лет участковым терапевтам и педиатрам в селах, поселках и городах с населением до 50 тыс. человек.

Губернатор отметил, что с 2014 года 900 человек из Вологодской области обучаются в профильных высших медицинских учреждениях по всей России. Эти студенты получают дополнительную стипендию в 4 тыс. рублей в месяц из бюджета Вологодской области, при этом они обязаны вернуться и отработать в регионе как минимум три года. В 2017 году на работу в область прибыли 50 выпускников медицинских вузов, 197 целевиков поступили на учебу в вузы, что почти в два раза больше, чем в 2014 году, когда началась программа. При этом 98% выпускников трудоустраиваются по своей специальности, отметил Кувшинников.

С 2011 года в регионе выплачиваются "подъемные" в размере 1 млн рублей врачам, прибывшим на работу в селах. За это время выплаты получили 180 человек, в том числе 36 специалистов в 2017 году. Еще 100 тыс. рублей "подъемных" предоставлены с 2011 года 152 врачам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе 37 специалистам в 2017 году. С октября 2017 года, кроме того, действует областной закон о выплате 500 тыс. рублей фельдшерам, прибывшим на работу в сельские ФАПы.