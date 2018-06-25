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Иванов: для констатации глобального потепления мало данных

Общество
25 июня, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Спецпредставитель президента РФ также отметил, что в 2017 году сбор с предприятий, не сформировавших систему переработки отходов, принес около 2,5 млрд рублей

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что для констатации проблемы глобального потепления недостаточно данных. Такую позицию он выразил в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале, вышедшей в эфир на Дальнем Востоке.

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"До конца не верю, потому что у нас нет достаточно метеорологических и научных наблюдений, которые нужны на протяжении трех-четырех тысяч лет, чтобы делать выводы", - сказал Иванов, отвечая на вопрос ведущего о том, верит ли он, что идет глобальное потепление.

Летом 2017 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Парижского соглашения по климату, назвав его невыгодным для Америки. Документ был подписан в 2016 году, среди участников соглашения также Россия, Германия, Индия, и Китай. Главная цель документа - удержать рост глобальной средней температуры в пределах двух градусов Цельсия по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Ученые считают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

Экологический сбор

Спецпредставитель президента РФ также отметил, что сбор с предприятий, не сформировавших систему переработки отходов, принес около 2,5 млрд рублей в 2017 году.

"Получили, если память не изменяет, 2,5 млрд рублей, рассчитывали [получить] 6,5 млрд рублей. Значит, просчитались", - сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли получить в 2017 году планируемые 6,5 млрд рублей экологического сбора с предприятий.

С 2017 года экологический сбор уплачивается теми компаниями, которые не сформировали систему сбора и переработки отходов, образовавшихся после использования продукции.

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