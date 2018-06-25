В Кабардино-Балкарии до конца года откроют новую школу на 825 ученических мест

НАЛЬЧИК, 25 июня. /ТАСС/. Новую школу, рассчитанную на 825 ученических мест, планируют открыть до конца 2018 года в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Сдача объекта в эксплуатацию позволит решить проблему перевода на односменный режим обучения, сообщили в понедельник в пресс- службе главы и правительства региона.

"Общая площадь образовательного учреждения свыше 9 тыс. квадратных метров. Оно состоит из пяти корпусов, где размещены просторные учебные классы, актовый и спортивный залы, пищеблок, секции дополнительного образования. В наружной и внутренней отделке применяются экологически чистые и огнестойкие материалы. Новую школу планируется открыть до конца текущего года", - отметили в пресс-службе.

Глава КБР Юрий Коков проинспектировал в понедельник ход строительства новой школы. По его словам, при возведении объекта в первую очередь необходимо учесть противопожарную и антитеррористическую защищенность.

"Все должно быть сделано в установленные сроки и на высоком качественном уровне. Вопрос номер один - безопасность, противопожарная и антитеррористическая защищенность. Это самое важное. Обязательно необходимо предусмотреть комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, адаптировать для них всю инфраструктуру", - сказал Коков.

Еще одно новое образовательное учреждение на 1224 учащихся планируется построить в Нальчике в конце 2019 года.