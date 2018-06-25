Получившая гражданство РФ после "Прямой линии" Ирина Баракат хочет остаться в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Уроженка Украины Ирина Баракат, получившая российское гражданство после обращения к президенту РФ в ходе "Прямой линии" в июне, планирует остаться в Санкт-Петербурге, где в настоящее время проходит лечение, сообщила она корреспонденту ТАСС в понедельник.

"Пока сложно говорить, когда точно выпишут. <…> Это будет Петербург - я других городов в России не видела, и Питер мне очень близок по духу. Мне очень нравится этот город. Естественно, сидеть просто так я не собираюсь, что-то придумаю", - сказала Баракат, отвечая на вопрос ТАСС о том, где она планирует остаться после выписки.

Баракат рассказала, что о предоставлении ей гражданства РФ она узнала от журналистов по телефону. "Я очень удивилась и обрадовалась одновременно", - призналась она.

В настоящее время Баракат проходит лечение в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова от ранения, полученного в сирийском Алеппо в результате атаки боевиков. "Чувствую себя превосходно, планы грандиозные. Жду детей, думаю о протезах", - сказала она.

Баракат надеется на скорую встречу со своими детьми и супругом, которые сейчас находятся в Сирии. "У меня трое детей - два старших сына и младшая дочка. Старшему сыну - 15, среднему - 12 и дочке семь лет. Как можно скорее, конечно же, хочется их увидеть", - сказала она.

Ранее в понедельник стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ Ирине Баракат, обращавшейся к нему на "Прямую линию" в июне. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.