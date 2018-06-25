Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молодежь Северного Кавказа обсудит на форуме во Владикавказе межнациональные отношения

Общество
25 июня, 19:27 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 25, июня. /ТАСС

В мероприятии примут участие делегации из Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июня. /ТАСС/. Межнациональный форум молодежи пройдет во Владикавказе 26 июня. Как сообщила пресс-служба министерства Северной Осетии по вопросам национальных отношений, в мероприятии примут участие делегации из Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии.

"26 июня в преддверии празднования Дня молодежи в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте состоится "Межнациональный форум молодежи. Владикавказ - 2018. Региональный опыт", в котором примут участие делегации из Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии", - говорится в сообщении.

В ходе обсуждения будет озвучена идея создания на базе высших учебных заведений клубов интернациональной дружбы. Кроме того, ученые, общественные деятели обсудят со студенческой молодежью проблемы межнациональных отношений и межэтнической толерантности в современном мире.

В работе форума примут участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные объединения, национально-культурные общества, молодежные объединения и органы общественного самоуправления молодежи, экспертное сообщество, студенты разных национальностей.

Организуют мероприятие министерство Северной Осетии по вопросам национальных отношений и республиканский Дом дружбы народов при поддержке Северо-Кавказского горно-металлургического института.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня Ингушетия Северная Осетия Кабардино-Балкария
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Получившая гражданство РФ после "Прямой линии" Ирина Баракат хочет остаться в Петербурге
4
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости