Молодежь Северного Кавказа обсудит на форуме во Владикавказе межнациональные отношения

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июня. /ТАСС/. Межнациональный форум молодежи пройдет во Владикавказе 26 июня. Как сообщила пресс-служба министерства Северной Осетии по вопросам национальных отношений, в мероприятии примут участие делегации из Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии.

"26 июня в преддверии празднования Дня молодежи в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте состоится "Межнациональный форум молодежи. Владикавказ - 2018. Региональный опыт", в котором примут участие делегации из Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии", - говорится в сообщении.

В ходе обсуждения будет озвучена идея создания на базе высших учебных заведений клубов интернациональной дружбы. Кроме того, ученые, общественные деятели обсудят со студенческой молодежью проблемы межнациональных отношений и межэтнической толерантности в современном мире.

В работе форума примут участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные объединения, национально-культурные общества, молодежные объединения и органы общественного самоуправления молодежи, экспертное сообщество, студенты разных национальностей.

Организуют мероприятие министерство Северной Осетии по вопросам национальных отношений и республиканский Дом дружбы народов при поддержке Северо-Кавказского горно-металлургического института.