Подведены итоги конкурса студенческих проектов по реставрации Смоленской крепостной стены

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) и Союз реставраторов России при поддержке Минкультуры РФ подвели итоги конкурса студенческих работ "Крепостные стены и башни XVI-XVIII веков города Смоленска". Победителем признан проект, представленный коллективом Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета из Ростова-на-Дону, сказали ТАСС в пресс-службе РВИО.

"Искренне признателен вам за живой отклик и профессиональный подход, проявленный энтузиазм, смелые и передовые идеи. Благодаря им Смоленская крепостная стена, долгие годы выполнявшая роль одного из главных форпостов на западном рубеже русского государства, получит вторую жизнь", - подчеркнул председатель РВИО, министр культуры РФ Владимир Мединский.

На конкурс были представлены 20 заявок от студенческих коллективов из Ростова-на-Дону, Вологды, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Астрахани и Воронежа. В финал вышли пять работ, чьи авторы приехали в Москву для защиты перед известными архитекторами и реставраторами. Эскизы этих проектов в ближайшее время будут представлены в Музее военной истории РВИО "Башня Громовая" в Смоленске.

Члены жюри отдали предпочтение проекту реновации Смоленской крепостной стены, разработанному студентами Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета из Ростова-на-Дону под руководством старшего преподавателя кафедры "История архитектуры, искусства и архитектурной реставрации" Николая Костенко.

"Помимо огромного значения этого эпизода в истории России, сама крепость - это уникальный памятник, заслуживающий включения в список узнаваемых объектов не только Смоленской земли, но и России", - подчеркнул исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

Конкурс для молодых реставраторов был объявлен в конце марта этого года. Организаторы предложили студентам разработать концепцию архитектурно-художественного решения реставрации и приспособления памятника федерального значения - Смоленской крепостной стены. Все участники конкурса награждены дипломами и подарками. Идеи, воплощенные в студенческих проектах, будут дополнительно рассмотрены экспертным советом Союза реставраторов России на предмет их реализации на практике.