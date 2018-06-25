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Москалькова выразила недоумение из-за заявлений Киева об отсутствии информации о ее визите

Общество
25 июня, 20:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 25 июня./ТАСС

В пресс-службе российского омбудсмена сообщили, что информация о предстоящей поездке была направлена посольством России в МИД Украины

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МОСКВА, 25 июня./ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выражает недоумение в связи с сообщениями о том, что в офисе украинского омбудсмена не располагают информацией о предстоящем 26 июня ее визите в Киев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.

"Татьяна Николаевна недоумевает в связи с публикациями в СМИ заявлений пресс-службы украинского омбудсмена об отсутствии у них информации о предстоящей 26 июня поездке в Киев", - сказал собеседник агентства. "Информация о предстоящей поездке была направлена посольством России в МИД Украины, и самой Татьяной Николаевной - украинскому омбудсмену, и есть подтверждающие документы", - отметил он. ТАСС располагает копиями писем, в которых говорится о том, что Москалькова 26 июня прибудет в Киев, чтобы посетить содержащегося в СИЗО Киева гражданина РФ Максима Одинцова.

Ранее в офисе украинского омбудсмена заявили корреспонденту ТАСС, что не располагают информацией о приезде уполномоченного по правам человека в РФ 26 июня в Киев.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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