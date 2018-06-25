Ленинградская область первой из регионов РФ примет "Автопробег за мир - 2018" из Германии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Участники "Автопробега за мир - 2018. Балтийский маршрут" направляются в Россию из Германии, первой из регионов России их встретит Ленинградская область. Об этом сообщил ТАСС в понедельник вице-губернатор региона по внутренней политике Сергей Перминов.

Автопробег проводится по инициативе немецких волонтеров с целью укрепления дружбы между народами Германии и России и расширения культурного и гуманитарного сотрудничества. В ходе аналогичного "Автопробега мира Берлин - Москва" в 2016 году в Лужском районе Ленинградской области у мемориала "Партизанская слава" прошел большой антивоенный митинг с участием гостей из Германии и жителей региона.

"С 26 июня по 2 июля в нашем регионе автоколонна из Германии побывает трижды. На Ленинградской земле мы рады приветствовать всех, кто вносит вклад в укрепление мира и взаимопонимания на планете. Надеемся, что встречи, которые подарит этот визит, станут для каждого их участника моментами по-человечески искреннего общения. Примечательно, что символом автопробега является белый голубь на фоне российского и немецкого флагов как олицетворение дружбы между российским и немецким народами", - отметил Перминов.

Автоколонна прибудет в Россию во вторник через границу с Финляндией. Вначале участники пробега посетят Выборг, где возложат цветы к стеле "Город Воинской славы", а затем направятся в Санкт-Петербург. 28 июня они приедут в Кировский район Ленинградской области, ознакомятся с экспозицией музея-панорамы "Прорыв", примут участие в митинге памяти на Синявинских высотах и посетят немецкое воинское кладбище в деревне Сологубовка.

29 июня автопробег отправится в Карелию, откуда вновь вернется в область и 2 июля из Тихвина продолжит маршрут через Вологду.