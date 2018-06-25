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В Mail.ru Group поддержали инициативу об отмене уголовной ответственности за репосты

Общество
25 июня, 22:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Гендиректор компании Борис Добродеев охарактеризовал предусмотренную внесенным в Госдуму законопроектом отмену уголовной ответственности за репосты в соцсетях как "правильное направление"

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев поддержал предусмотренную внесенным в Госдуму законопроектом отмену уголовной ответственности за репосты в соцсетях, а также рассказал о готовности экспертов компании поделиться своими предложениями с законодателями. Слова Добродеева передала пресс-служба Mail.ru Group.

Ранее в понедельник лидер партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев и депутат от КПРФ Сергей Шаргунов внесли на рассмотрение нижней палаты проект поправок о переводе ответственности по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Законопроект нацелен, в частности, на "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением". К таким действиям, по мнению авторов законопроекта, относятся, например, репосты новостей и сообщений в социальных сетях и других интернет-ресурсах.

"Мы поддерживаем внесение депутатами ГД законопроекта о смягчении наказания и исключения уголовной ответственности за репосты в социальных сетях", - прокомментировал законопроект Добродеев. "Эта инициатива - правильное направление, многое требует доработки, и наши эксперты разрабатывают собственные предложения в этой области, которыми мы готовы будем поделиться с законодателями", - добавил он.

Mail.ru Group принадлежит три крупнейших русскоязычных социальных сети - "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир".

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Персоны
Добродеев, Борис Олегович Шаргунов, Сергей Александрович Журавлёв, Алексей Александрович
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