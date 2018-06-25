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Более 700 сирийцев покинули за сутки Идлибскую зону деэскалации

Общество
25 июня, 22:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В это число входят также 289 детей, отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Более 700 человек покинули за минувшие сутки Идлибскую зону деэскалации через гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-Духур. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Благодаря совместным усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации "Идлиб". Мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-Духур вышло 738 человек, из них 289 детей. В ходе вывода беженцев оказана медицинская помощь 238 больным, в том числе 120 детям", - сказал он.

По его словам, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 190 человек, в Восточную Гуту - 116 человек. Всего в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц благодаря предпринимаемым усилиям вернулись 70187 жителей Восточной Гуты. В населенный пункт Дарья-Маяс (провинция Эс-Сувейда) после освобождения от боевиков северной части Юго-западной зоны деэскалации в свои дома вернулись 105 мирных жителей.

"Представителями Центра по примирению проведена гуманитарная акция в населенном пункте Умм-эт-Тиур (провинция Хама). Жителям передано 650 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил около 3 т. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 315 сирийцам, в том числе 158 детям", - подчеркнул генерал.

По его словам, в населенных пунктах Ильда и Бейт-Сахем провинции Риф-Дамаск продолжается работа по контролю урегулирования статуса граждан, а также восстановлению инфраструктуры. "В районе сохраняется сложная гуманитарная обстановка, связанная с отсутствием действующих медицинских учреждений и квалифицированных врачей. Ведутся подготовительные мероприятия для начала ремонтно-восстановительных работ в общеобразовательных школах с использованием строительных материалов, переданных в рамках гуманитарной помощи. Подача электроэнергии в населенных пунктах увеличена до шести часов в сутки", - сказал Цыганков.

Он также отметил, что, несмотря на усилия Центра по примирению, гуманитарная ситуация в Южной зоне деэскалации из-за действий боевиков ухудшается. Население не обеспечено достаточным количеством продуктов питания и медикаментов, которые изымаются в пользу боевиков лидерами незаконных вооруженных формирований, контролирующими распределение товаров первой необходимости в населенных пунктах юго-западной Сирии, добавил генерал.

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