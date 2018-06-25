Постпред РФ: легализация марихуаны в Канаде подрывает усилия ООН по борьбе с наркотиками

ВЕНА, 25 июня. /ТАСС/. Решение Канады о легализации марихуаны вызвало критику со стороны государств-членов Комиссии ООН по наркотическим средствам, поскольку оно подрывает международную правовую базу по борьбе с наркотиками. Об этом заявил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Разумеется, никто не мешает канадским властям производить эксперименты над здоровьем и благополучием собственного населения, но проблема в том, что у Канады есть определенные обязательства перед международным сообществом, которые она взяла на себя, присоединившись к трем антинаркотическим конвенциям ООН 1961, 1971 и 1988 годов, - отметил он. - Канадцы покусились на базовые принципы этих конвенций, что однозначно разрушает международное антинаркотическое законодательство. По сути дела, они открыли ящик Пандоры, и теперь у других стран может появиться соблазн последовать примеру Канады и по собственному усмотрению решать, какие положения обязывающих конвенций выполнять, а какие - нет. Таким образом, подвергнется эрозии вся международно-правовая база сотрудничества в сфере борьбы с наркотиками".

Вопрос о легализации марихуаны

Вопрос о легализации марихуаны в Канаде был поднят делегацией РФ и стал главным на состоявшемся в понедельник в Вене межсессионном заседании Комиссии ООН по наркотическим средствам. Канадская делегация так и не дала ответа, как действия властей этой страны соотносятся с обязательствами Оттавы по трем антинаркотическим конвенциям ООН.

"Голосов в защиту канадской позиции практически не прозвучало за исключением одного выступления, которое можно назвать недоразумением, - обратил внимание Ульянов. - Представительница Новой Зеландии сказала, что полностью поддерживает позицию Канады, но, похоже, она просто переусердствовала в желании выразить пресловутую солидарность".

"Здесь в Вене есть такое понятие, как "венский дух", - продолжил дипломат. - На венской площадке не принято поднимать острые вопросы, поименно критиковать ту или иную страну за неблаговидные действия, а спорные вопросы обычно решаются через компромиссы с прицелом на консенсус. Наверное, это довольно ценное достояние, но иногда этот дух может повлечь за собой беспринципность, готовность закрыть глаза на какие-то серьезные моменты, которые на самом деле требуют реакции и обойти которые молчанием просто нельзя. Так вот, могу сказать, что около двух десятков делегаций, а по венским меркам это довольно много, вполне определенно выступили против решения канадских властей, причем Канаду называли по имени, а ее действия квалифицировали как нарушение международного права, вызывающее глубокую озабоченность".

"Такая реакция крайне важна, - считает постпред, - потому что канадские власти, судя по всему, исходили из того, что международное сообщество не станет реагировать на подобные действия, а все переварит и обойдет молчанием. Так вот, эти ожидания совершенно определенно не подтвердились".

"Мы призвали канадские власти еще раз переосмыслить ситуацию, - сообщил Ульянов. - Новое законодательство должно вступить в силу 17 октября. Еще есть время вернуться в лоно международного права и не создавать головную боль ни себе, ни комиссии по наркотическим средствам. Надеемся, что чувство ответственности в Оттаве в конечном счете возобладает".

На прошлой неделе Сенат (верхняя палата парламента) Канады окончательно одобрил законопроект о легализации марихуаны и дал "зеленый свет" использованию марихуаны в так называемых рекреационных целях. Сделав марихуану легко доступной для лиц старше 18 лет, канадцы фактически почти приравняли наркотик к алкоголю и табаку. При этом антинаркотические конвенции ООН допускают производство и использование наркотиков исключительно в медицинских и научных целях.