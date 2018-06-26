В Гонконге представят книгу патриарха Кирилла "Слово пастыря" на китайском языке

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 июня. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Презентация книги "Слово пастыря" патриарха Московского и всея Руси Кирилла, переведенной на китайский язык, состоится во вторник в Гонконге. Книгу представит издатель этой книжной новинки - председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Книга "Слово Пастыря" впервые вышла в свет в 2004 году, затем неоднократно переиздавалась и была переведена на 14 языков. Перевод на китайский выполнил один из ведущих в КНР русистов - профессор Сун Юэ. Сам он тоже примет участие в презентации, которая соберет в отеле Grand Hyatt представителей православной общины Гонконга, католических и протестантских деятелей, дипломатов, журналистов, представителей общественности.

На мероприятии, организовываемом Патриаршим советом по культуре при содействии Русского клуба в Гонконге, также выступит генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Александр Козлов. Среди других докладчиков - зампредседателя Международной федерации конфуцианства, президент китайского благотворительного фонда "Хуаминь" Лу Дэчжи. Он выразил мнение, что нынешнее событие "станет мостом на широком пути российско-китайских культурных обменов и отношений дружбы в новую эпоху".

Книга ориентирована на широкий круг читателей, включая учащихся и преподавателей университетов и просто людей, интересующихся христианством. Автор в своей книге пишет о Боге, человеке, о православии, о древней истории и проблемах современного мира. В скором времени планируется начать работу по переводу книги на корейский язык.

Это уже вторая книга патриарха Кирилла, изданная на китайском языке. В мае 2013 года в посольстве РФ в КНР был представлен китайский перевод печатного издания этого же автора "Свобода и ответственность в поисках гармонии". Мероприятие состоялось в рамках первого в истории шестидневного визита предстоятеля РПЦ в Китай, в ходе которого он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, лидерами основных религиозных организаций страны, а также совершил первые патриаршие литургии в Пекине, Харбине и Шанхае.