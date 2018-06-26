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Жильцам пострадавшего от взрыва газа дома в хабаровском поселке выплатили компенсации

Общество
26 июня, 3:56 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 26, июня. /ТАСС

В здании ведутся ремонтные работы

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ХАБАРОВСК, 26 июня. /ТАСС/. Жильцы пятиэтажного жилого дома в поселке Октябрьский Хабаровского края, где в начале июня произошел взрыв газа, получили все положенные выплаты в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили в администрации района.

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В свои квартиры вернулись почти все жильцы пятиэтажки в Октябрьском, где взорвался газ

Один человек погиб при хлопке газа в жилом доме в Хабаровском крае

Ночью 9 июня в квартире на втором этаже пятиэтажного двухподъездного дома в поселке Октябрьский Ванинского района края произошел взрыв бытового газа. В результате погиб хозяин квартиры, еще один человек получил травмы. Специалисты признали дом пригодным для проживания, в здании начался ремонт. Жильцам, в зависимости от ущерба, предполагались выплаты компенсации до 100 тыс. рублей на семью, а также выплаты единовременной материальной помощи - до 10 тыс. рублей на человека, выплаты пострадавшему при взрыве газа - 200 тыс. рублей. Всего средства предназначались для порядка 50 человек.

"Выплаты жильцам дома завершены, включая выплаты пострадавшему", - сказал первый замглавы администрации Ванинского района Вячеслав Бурдов.

Он добавил, что почти все жильцы смогли вернуться в свои квартиры, включая несколько семей из наиболее поврежденных квартир. Сейчас в квартиру, где взрывом снесло стены, не может вселиться только одна семья. В здании, сообщил Бурдов, продолжаются ремонтные работы.

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