Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор предупредил россиян о желтой лихорадке в Нигерии

Общество
26 июня, 6:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Менее чем за год в стране зарегистрировано более 1,5 тыс. случаев, похожих на желтую лихорадку

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке желтой лихорадки в Нигерии. Об этом во вторник сообщается на сайте службы.

В службе уточнили, что с сентября 2017-го по начало июня 2018 года в стране зарегистрировано 1 тыс. 903 случая, похожих на желтую лихорадку. При этом из 1 тыс. 724 исследованных проб вирус найден только в 108 (6,3%). От заболевания скончались 47 человек, однако только 10 случаев подтверждены лабораторно.

"Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.

Желтая лихорадка - распространенное в тропических районах Африки, Центральной и Южной Америки заболевание, которое переносится комарами. Его симптомы - высокая температура, желтуха, тошнота. В ряде случаев желтая лихорадка сопровождается острой почечной или печеночной недостаточностью, что, в свою очередь, может привести к смерти заболевшего.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Нигерия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Волевая ничья с марокканцами вывела испанцев на сборную России в 1/8 финала ЧМ
3
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
4
Сборная России получила пощечину на ЧМ-2018, марокканцы и иранцы потрепали нервы фаворитам
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости