Роспотребнадзор предупредил россиян о желтой лихорадке в Нигерии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке желтой лихорадки в Нигерии. Об этом во вторник сообщается на сайте службы.

В службе уточнили, что с сентября 2017-го по начало июня 2018 года в стране зарегистрировано 1 тыс. 903 случая, похожих на желтую лихорадку. При этом из 1 тыс. 724 исследованных проб вирус найден только в 108 (6,3%). От заболевания скончались 47 человек, однако только 10 случаев подтверждены лабораторно.

"Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.

Желтая лихорадка - распространенное в тропических районах Африки, Центральной и Южной Америки заболевание, которое переносится комарами. Его симптомы - высокая температура, желтуха, тошнота. В ряде случаев желтая лихорадка сопровождается острой почечной или печеночной недостаточностью, что, в свою очередь, может привести к смерти заболевшего.