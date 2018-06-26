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Глава комитета Госдумы поддержал принятие закона об останках мамонтовой фауны в Якутии

Общество
26 июня, 6:23 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 26, июня. /ТАСС

Власти региона для регулирования отрасли предложили создание единого оператора по сбору, переработке и экспорту бивней мамонта в республике при сотрудничестве с китайскими инвесторами

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ЯКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Законопроект парламента Якутии, регулирующий сбор мамонтовых костей, необходимо принять в ближайшее время для централизации и наведения порядка в отрасли. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Ранее парламент Якутии разработал проект федерального закона "О рациональном пользовании ресурсами мамонтовой фауны - особым природным ресурсом России", которым предлагается урегулировать использование ископаемых останков мамонтовой фауны на территории России.

"Идет согласование текста законопроекта, в том числе с Министерством природных ресурсов РФ и Роснедрами. Согласен с коллегами, что нужно предоставлять участки коммерческого сбора мамонтовой кости. Но, конечно, нам нужно централизовать сбыт и обеспечить экспертизу того, что добывается. Понятно, что могут быть редкие экземпляры", - сказал Николаев.

Он добавил, что инициатива Якутии по организации централизованных торгов ископаемыми останками мамонтовой фауны необходимо поддержать. "Эта точка, где мы можем обеспечить соответствующую экспертизу. Мы должны эту многолетнюю задачу закрепить законодательно", - заявил глава думского комитета, отметив, что пока идут обсуждения, продолжают работу черные копатели ископаемых останков мамонтовой фауны.

"Они не дремлют, добывают и вывозят, а мы обсуждаем. Нам важно как можно наиболее оперативно решить этот вопрос", - отметил он.

Власти Якутии для регулирования отрасли предложили создание единого оператора по сбору, переработке и экспорту бивней мамонта в республике в сотрудничестве с китайскими инвесторами. По оценке региональных властей, создание единого оператора позволит снизить долю теневого рынка, которая оценивается в 30-40 тонн и составляет до 30% от ежегодного объема добычи. Рыночная стоимость бивня мамонта весом в 50 кг составляет около $15 тыс. Ежегодно в Якутии добывается до 100 тонн бивня мамонта.

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