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Депутат Госдумы предложил внедрить экспертизу законопроектов с учетом особенностей Арктики

Общество
26 июня, 6:32 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 26, июня. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам отметил необходимость изменения "строительных норм и правил из-за деградации вечной мерзлоты в северных и арктических регионах"

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ЯКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил внедрить предварительную экспертизу федеральных законопроектов с учетом особенностей арктических регионов. Об этом он сообщил журналистам во вторник в Якутске.

"Думаю, обязательно законопроекты, которые рассматриваются [в Госдуме], должны проходить оценку регулирующего воздействия для применения на северных территориях. Это касается не только строительных норм, а вообще всех сфер, в том числе тематики природопользования, а также социальной политики", - сказал Николаев.

По его мнению, прежде всего необходимо изменение строительных норм и правил из-за деградации вечной мерзлоты в северных и арктических регионах, проблем изменения климата. "У нас законодательство, к сожалению, не проходит специальную экспертизу в части возможности реализации на северных территориях", - констатировал парламентарий, отметив, что необходимо вернуться к этой теме на площадках Министерства природных ресурсов и Госдумы.

26 июня в Якутске проходит совещание по актуальным вопросам правового регулирования землепользования и природопользования комитета Государственной РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

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