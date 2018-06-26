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Врио губернатора порекомендовал мэру Благовещенска завести страницу в Instagram

Общество
26 июня, 7:29 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 26, июня. /ТАСС

Василий Орлов назвал Instagram рабочим инструментом, который позволяет общаться с жителями и быть в курсе волнующих их проблем

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов порекомендовал мэру Благовещенска Валентине Калите завести страницу в Instagram, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Василий Орлов порекомендовал мэру Благовещенска Валентине Калите завести профиль в сети Instagram, отметив, что это действительно рабочий инструмент, позволяющий общаться с жителями и быть в курсе волнующих их проблем", - говорится в сообщении.

Как пояснил во вторник на встрече с журналистами Василий Орлов, жители Благовещенска написали на его личной странице в Instagram, которую он завел около двух недель назад, что им необходим оперативный канал связи с мэром города.

"Я попросил Валентину Сергеевну [Калиту] завести страницу, потому что, действительно, большое количество вопросов городского характера выведены на областной уровень, и это неправильно. В частности вопросы по отоплению города - это вопросы компетенции мэрии", - сказал Орлов.

Страницу в Instagram Орлов завел 16 июня. В первом посте он попросил своих подписчиков оставлять ему вопросы и предложения, связанные с развитием региона. Сейчас у него более 9,6 тыс. подписчиков.

"Социальные сети - элемент современного общества. У меня создан новый аккаунт в Instagram, и это очень удобный элемент для обратной связи <...> Нет возможности ответить на все обращения. Но наша команда все предложения структурирует и уже можно провести некую статистику, понять что беспокоит людей, на какие вопросы стоит обратить внимание", - сказал глава региона, отметив, что в ближайшее время аккаунты, через которые также можно будет задать ему вопрос или оставить обращение, появятся в социальных сетях "Одноклассники" и "Вконтакте".

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