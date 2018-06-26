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Москалькова прибыла в Киев

Общество
26 июня, 8:17 дата обновления: 26 июня, 8:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июня. /ТАСС

Российский омбудсмен собирается посетить российского военнослужащего Максима Одинцова и встретиться с экипажем судна "Норд"

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КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник прибыла в Киев, передает корреспондент ТАСС.

Она планирует посетить осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа российского судна "Норд", которое было задержано в Азовском море в 2018 этого года.

"Наш МИД направил ноту с просьбой о посещению мною в СИЗО российского гражданина. Я посетила ранее в Омске осужденного Дмитрия Штыбликова, Денисова тоже была приглашена, но она опоздала на самолет и по погодным условиям не успела. Я надеюсь, по зеркальным возможностям, смогу посетить российского гражданина. Но пока я не получила четкого ответа, что буду допущена к нему. Но из ответа Людмилы Денисовой (украинский омбудсмен - прим. ТАСС), понятно, что она ходатайствует и не против", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос ТАСС о ее возможной встрече с россиянином Одинцовым.

"Потом, - добавила омбудсмен, - я хотела бы встретиться с моряками с судна "Норд", нужно выяснить, в чем там дело".

"Было бы правильно отпустить рыбаков домой, которые удерживаются здесь, никакого преступления они не совершали, нужно их отпустить. Буду просить об этом [украинские] власти", - сказала она.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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